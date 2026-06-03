Казарін вказав на проблему з виплатами молодим добровольцям

Письменник і військовослужбовець Павло Казарін. Фото: УНІАН

Військовослужбовець і журналіст Павло Казарін звернув увагу на проблему виплат молодим добровольцям, які приєдналися до Збройних сил України до запуску програми "Контракт 18-24". Нинішні правила передбачають додаткові виплати тільки для тих, хто підписав контракт після 12 лютого 2025 року. У результаті частина військовослужбовців, які добровільно вступили в армію раніше, опинилася в менш вигідному становищі.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Facebook-акаунт Казаріна.

Згідно з чинними умовами програми, молоді контрактники отримують до 1 млн гривень трьома частинами: після підписання контракту, завершення базової підготовки та закінчення служби. Водночас для добровольців, які почали службу до запуску ініціативи, передбачено інший механізм. Вони можуть претендувати на аналогічну суму лише через нарахування бойових виплат за участь у виконанні завдань на передовій.

У чому полягає проблема

Письменник Павло Казарін зазначив, що для цієї категорії військовослужбовців враховується лише період бойової служби до 12 лютого 2025 року. Як приклад він навів 22-річну військовослужбовицю свого підрозділу, яка підписала контракт ще в листопаді 2024 року. За його словами, дівчина пройшла підготовку і вже тривалий час служить у бойовому екіпажі, однак не зможе отримати додаткові виплати за чинними правилами.

На думку військового, вирішити питання можна шляхом врахування бойових днів, відслужених після 12 лютого 2025 року, для добровольців, які вступили до лав ЗСУ раніше запуску програми. Він вважає, що такий підхід дозволив би поширити виплати на всіх військовослужбовців віком від 18 до 24 років, незалежно від дати підписання контракту. Поки що офіційних рішень щодо зміни механізму нарахування виплат не ухвалено.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про заяву військової омбудсменки Ольги Решетилової щодо масової госпіталізації мобілізованих громадян із пневмонією.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що загрожує українцям у разі неявки до центру комплектування після вручення бойової повістки.