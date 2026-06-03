Казарин указал на проблему с выплатами молодым добровольцам

Писатель и военнослужащий Павел Казарин. Фото: УНИАН

Военнослужащий и журналист Павел Казарин обратил внимание на проблему выплат молодым добровольцам, которые присоединились к Вооруженным силам Украины до запуска программы "Контракт 18–24". Нынешние правила предусматривают дополнительные выплаты только для тех, кто подписал контракт после 12 февраля 2025 года. В результате часть военнослужащих, добровольно вступивших в армию раньше, оказалась в менее выгодном положении.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой Facebook-аккаунт Казарина.

Согласно действующим условиям программы, молодые контрактники получают до 1 млн гривен тремя частями: после подписания контракта, завершения базовой подготовки и окончания службы. В то же время для добровольцев, которые начали службу до запуска инициативы, предусмотрен другой механизм. Они могут претендовать на аналогичную сумму только через начисление боевых выплат за участие в выполнении задач на передовой.

В чем заключается проблема

Писатель Павел Казарин отметил, что для этой категории военнослужащих учитывается лишь период боевой службы до 12 февраля 2025 года. В качестве примера он привел 22-летнюю военнослужащую своего подразделения, которая подписала контракт еще в ноябре 2024 года. По его словам, девушка прошла подготовку и уже длительное время служит в боевом экипаже, однако не сможет получить дополнительные выплаты по действующим правилам.

По мнению военного, решить вопрос можно путем учета боевых дней, отслуженных после 12 февраля 2025 года, для добровольцев, которые вступили в ряды ВСУ раньше запуска программы. Он считает, что такой подход позволил бы распространить выплаты на всех военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет, независимо от даты подписания контракта. Пока официальных решений по изменению механизма начисления выплат не принято.

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