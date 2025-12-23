Де ветерани можуть отримати консультації та навіщо це потрібно

Ветеран отримує консультацію. Фото ілюстративне: veteran.com

В Україні ветерани можуть отримати професійне кар'єрне консультування на порталі zbroya.gov.ua. Завдяки такій ініціативі люди з бойовим досвідом навчаться застосовувати службові навички та збудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії.

Про це 22 грудня повідомили в Міністерстві оборони України.

Консультування на порталі zbroya.gov.ua

Заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр наголосила, що ветеранам відомо, які рішення необхідні для Сил безпеки та оборони.

"Їхні навички та досвід критично важливі для розвитку оборонної промисловості, виробництва сучасного озброєння та військової техніки. Кар’єрне консультування — це інструмент, який допомагає залучати фахових людей у сектор, що сьогодні визначає оборонний потенціал країни", — зазначила представниця МОУ.

Під час консультації фахівці LobbyX допоможуть ветеранам:

визначити власні сильні сторони, сфери інтересу та можливі ролі в оборонній індустрії;

провести індивідуальну оцінку досвіду й навичок;

підготувати резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця;

підібрати релевантні вакансії серед виробників озброєння, технологічних команд, R&D та підприємств, що працюють у сфері оборонних технологій;

визначити наступні кроки у професійному розвитку: навчання, перекваліфікація чи стажування;

підготуватися до співбесіди;

отримати супровід під час пошуку роботи.

Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.gov.ua. Для цього треба зайти в розділі "Ветерани" й натиснути кнопку "Подати заявку".

