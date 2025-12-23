Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Кар'єрне консультування для ветеранів — де можна отримати

Кар'єрне консультування для ветеранів — де можна отримати

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 07:30
Де ветерани можуть отримати консультації та навіщо це потрібно
Ветеран отримує консультацію. Фото ілюстративне: veteran.com

В Україні ветерани можуть отримати професійне кар'єрне консультування на порталі zbroya.gov.ua. Завдяки такій ініціативі люди з бойовим досвідом навчаться застосовувати службові навички та збудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії.

Про це 22 грудня повідомили в Міністерстві оборони України

Реклама
Читайте також:

Консультування на порталі zbroya.gov.ua 

Заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр наголосила, що ветеранам відомо, які рішення необхідні для Сил безпеки та оборони.

"Їхні навички та досвід критично важливі для розвитку оборонної промисловості, виробництва сучасного озброєння та військової техніки. Кар’єрне консультування — це інструмент, який допомагає залучати фахових людей у сектор, що сьогодні визначає оборонний потенціал країни", — зазначила представниця МОУ.

Під час консультації фахівці LobbyX допоможуть ветеранам:

  • визначити власні сильні сторони, сфери інтересу та можливі ролі в оборонній індустрії;
  • провести індивідуальну оцінку досвіду й навичок;
  • підготувати резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця;
  • підібрати релевантні вакансії серед виробників озброєння, технологічних команд, R&D та підприємств, що працюють у сфері оборонних технологій;
  • визначити наступні кроки у професійному розвитку: навчання, перекваліфікація чи стажування;
  • підготуватися до співбесіди;
  • отримати супровід під час пошуку роботи.

Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.gov.ua. Для цього треба зайти в розділі "Ветерани" й натиснути кнопку "Подати заявку".

Раніше військовослужбовець Данило Яковлев назвав систему підтримку ветеранів в Україні мертвою. На його думку, планової політики щодо мільйонів людей, які повернуться із фронту, у держави немає.

Також ми повідомляли, що ветеранська спільнота в Україні одна з наймолодших за віком в Європі. Середній вік ветеранів не перевищує 30 років.

Міноборони ветерани мобілізація Мінветеранів портал
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації