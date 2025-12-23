Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Карьерное консультирование для ветеранов — где можно получить

Карьерное консультирование для ветеранов — где можно получить

Дата публикации 23 декабря 2025 07:30
Где ветераны могут получить консультации и зачем это нужно
Ветеран получает консультацию. Фото иллюстративное: veteran.com

В Украине ветераны могут получить профессиональное карьерное консультирование на портале zbroya.gov.ua. Благодаря такой инициативе люди с боевым опытом научатся применять служебные навыки и построить новый этап карьеры в оборонной индустрии.

Об этом 22 декабря сообщили в Министерстве обороны Украины.

Читайте также:

Консультирование на портале zbroya.gov.ua

Заместитель министра обороны Анна Гвоздяр отметила, что ветеранам известно, какие решения необходимы для Сил безопасности и обороны.

"Их навыки и опыт критически важны для развития оборонной промышленности, производства современного вооружения и военной техники. Карьерное консультирование — это инструмент, который помогает привлекать профессиональных людей в сектор, который сегодня определяет оборонный потенциал страны", — отметила представитель МОУ.

Во время консультации специалисты LobbyX помогут ветеранам:

  • определить собственные сильные стороны, сферы интереса и возможные роли в оборонной индустрии;
  • провести индивидуальную оценку опыта и навыков;
  • подготовить резюме и адаптировать боевой опыт под запрос работодателя;
  • подобрать релевантные вакансии среди производителей вооружения, технологических команд, R&D и предприятий, работающих в сфере оборонных технологий;
  • определить следующие шаги в профессиональном развитии: обучение, переквалификация или стажировка;
  • подготовиться к собеседованию;
  • получить сопровождение при поиске работы.

Записаться на консультацию можно на портале zbroya.gov.ua. Для этого надо зайти в разделе "Ветераны" и нажать кнопку "Подать заявку".

Ранее военнослужащий Даниил Яковлев назвал систему поддержки ветеранов в Украине мертвой. По его мнению, плановой политики в отношении миллионов людей, которые вернутся с фронта, у государства нет.

Также мы сообщали, что ветеранское сообщество в Украине одно из самых молодых по возрасту в Европе. Средний возраст ветеранов не превышает 30 лет.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
