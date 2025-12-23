Где ветераны могут получить консультации и зачем это нужно

Ветеран получает консультацию. Фото иллюстративное: veteran.com

В Украине ветераны могут получить профессиональное карьерное консультирование на портале zbroya.gov.ua. Благодаря такой инициативе люди с боевым опытом научатся применять служебные навыки и построить новый этап карьеры в оборонной индустрии.

Об этом 22 декабря сообщили в Министерстве обороны Украины.

Консультирование на портале zbroya.gov.ua

Заместитель министра обороны Анна Гвоздяр отметила, что ветеранам известно, какие решения необходимы для Сил безопасности и обороны.

"Их навыки и опыт критически важны для развития оборонной промышленности, производства современного вооружения и военной техники. Карьерное консультирование — это инструмент, который помогает привлекать профессиональных людей в сектор, который сегодня определяет оборонный потенциал страны", — отметила представитель МОУ.

Во время консультации специалисты LobbyX помогут ветеранам:

определить собственные сильные стороны, сферы интереса и возможные роли в оборонной индустрии;

провести индивидуальную оценку опыта и навыков;

подготовить резюме и адаптировать боевой опыт под запрос работодателя;

подобрать релевантные вакансии среди производителей вооружения, технологических команд, R&D и предприятий, работающих в сфере оборонных технологий;

определить следующие шаги в профессиональном развитии: обучение, переквалификация или стажировка;

подготовиться к собеседованию;

получить сопровождение при поиске работы.

Записаться на консультацию можно на портале zbroya.gov.ua. Для этого надо зайти в разделе "Ветераны" и нажать кнопку "Подать заявку".

