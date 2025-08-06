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Головна Військова економіка Кабмін схвалив захист військових, які викривають корупцію

Кабмін схвалив захист військових, які викривають корупцію

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 14:46
Кабмін схвалив законопроєкт для захисту військових, які повідомляють про корупцію
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт, який посилює захист військовослужбовців, що повідомляють про корупцію. Зокрема, воїнам гарантуватимуть додаткові права.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram у середу, 6 серпня.

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Повідомлення від військових про факти корупції

Відомо, що законопроєкт передбачає право військових надсилати повідомлення про можливі факти корупції до уповноважених підрозділів або осіб із питань запобігання та виявлення корупції.

Крім того, є можливість самостійно обирати канал для повідомлення. Зокрема, можна напряму звернутися до НАЗК.

Документ також передбачає виняток з обов’язку доповідати безпосередньому командирові про такі факти.

"Мета змін — підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску", — розповів Шмигаль.

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Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 серпня ВАКС обрав запобіжні заходи ексглаві Мукачівської РДА Сергію Гайдаю та власнику підприємства з виробництва дронів Владиславу Марченку, які фігурують у схемі корупції під час закупівлі БпЛА та РЕБ для війська.

Згодом запобіжні заходи обрали полковнику НГУ Василю Мишанському і колишньому керівнику Рубіжанської МВА Андрію Юрченку.

Денис Шмигаль Кабінет міністрів війна корупція Україна військові
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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