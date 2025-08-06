Кабмин одобрил законопроект для защиты военных, которые сообщают о коррупции

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, который усиливает защиту военнослужащих, сообщающих о коррупции. В частности, воинам будут гарантировать дополнительные права.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram в среду, 6 августа.

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Известно, что законопроект предусматривает право военных направлять сообщения о возможных фактах коррупции в уполномоченные подразделения или лицам по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Кроме того, есть возможность самостоятельно выбирать канал для сообщения. В частности, можно напрямую обратиться в НАПК.

Документ также предусматривает исключение из обязанности докладывать непосредственному командиру о таких фактах.

"Цель изменений — повысить прозрачность в Силах обороны, гарантировать каждому военнослужащему безопасный механизм информирования о коррупции и надежную защиту от преследований или давления", — рассказал Шмыгаль.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, 4 августа ВАКС избрал меры пресечения экс-главе Мукачевской РГА Сергею Гайдаю и владельцу предприятия по производству дронов Владиславу Марченко, которые фигурируют в схеме коррупции при закупке БпЛА и РЭБ для армии.

Впоследствии меры пресечения избрали полковнику НГУ Василию Мишанскому и бывшему руководителю Рубежанской ГВА Андрею Юрченко.