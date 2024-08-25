Військовий облік 2024 — що буде, якщо до 25 років не встати на військовий облік

Юнаки у ТЦК СП. Ілюстративне фото: LB.ua

Всі чоловіки 18-25 років мають мати військово-облікові документи, навіть якщо не підлягають мобілізації. Їхня відсутність тягне за собою адміністративну відповідальність, та інші негативні наслідки.

Про це заявив адвокат Дмитро Франчук в коментарі РБК-Україна.

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Згідно із законодавством, громадяни мають стати на військовий облік у ТЦК СП за місцем проживання. За невиконання цього обов'язку передбачені штрафи.

"Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за порушення правил військового обліку, включаючи відсутність військово-облікових документів, під час дії воєнного стану передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн", — звертає увагу правовик.

Суму штрафів за відсутність військово-облікових документів, каже адвокат, збільшили у травні заради посилення військової дисципліни та контролю за дотриманням правил військового обліку в умовах воєнного стану.

Також крім штрафів, чоловіки без військово-облікового документа також можуть мати обмеження у праві на працевлаштування.

"У багатьох випадках при прийнятті на роботу, зокрема на державну службу або в державні установи, можуть вимагати військово-облікові документи. Їхня відсутність може ускладнити працевлаштування", — зазначає юрист.

Також можливі й інші наслідки.

"Відсутність документів може стати причиною додаткових перевірок та ускладнень при виїзді за кордон, отриманні державних послуг", — зауважує Франчук.

Він додав, що навіть за умови відсутності обов'язку мобілізації, їх завжди потрібно мати при собі.