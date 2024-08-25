Военный учет 2024 – что будет, если до 25 лет не встать на военный учет

Юноши в ТЦК СП. Иллюстративное фото: LB.ua

Все мужчины 18-25 лет должны иметь военно-учетные документы, даже если не подлежат мобилизации. Их отсутствие влечет административную ответственность и другие негативные последствия.

Об этом заявил адвокат Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина.

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Согласно законодательству граждане должны стать на военный учет в ТЦК СП по месту жительства. За невыполнение этой обязанности предусмотрены штрафы.

"В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за нарушение правил военного учета, включая отсутствие военно-учетных документов, во время действия военного положения предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн", — обращает внимание правовик.

Сумму штрафов за отсутствие военно-учетных документов, говорит адвокат, увеличили в мае ради усиления военной дисциплины и контроля соблюдения правил военного учета в условиях военного положения.

Также кроме штрафов мужчины без военно-учетного документа также могут иметь ограничения в праве на трудоустройство.

"Во многих случаях при принятии на работу, в частности, на государственную службу или в государственные учреждения, могут требовать военно-учетные документы. Их отсутствие может усложнить трудоустройство", — отмечает юрист.

Также возможны и другие последствия.

"Отсутствие документов может стать причиной дополнительных проверок и осложнений при выезде за границу, получении государственных услуг", — отмечает Франчук.

Он добавил, что даже при отсутствии долга мобилизации, их всегда нужно иметь при себе.