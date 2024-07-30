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Юрист пояснив, хто і коли отримає перші штрафи від ТЦК за неоновлені дані

30 липня 2024 12:34
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Мобілізація в України — коли ТЦК почне виписувати штрафи за неоновлення даних
В ТЦК готують документи для позову в суд. Фото ілюстративне: АрміяInform
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні на військовозобов'язаних, які не оновили особисті дані, можуть накласти штраф від 17 до 25 тисяч 500 гривень. Очікуються, що цей процес стартує через місяць, орієнтовно після 20 серпня або на початку вересня.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив адвокат Роман Сімутін у вівторок, 30 липня.

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Коли почнуть накладати штраф

"Наприкінці серпня, десь після 20 числа. Якщо комусь вже відправили повістки після 16 липня, то в кінці серпня можна очікувати перші постанови", — пояснив Сімутін.

На думку адвоката, першими, хто, найімовірніше, отримає повістки на ВЛК у серпні, будуть ті військовозобов’язані, які оновили свої дані, але не мають ні відстрочки, ні бронювання.

"Отримають повістки не всі. Дані оновили більше 4 мільйонів 600 тисяч військовозобов’язаних. Половина може мати відстрочки, інвалідність, трьох дітей. У певної кількості є бронювання", — каже Сімутін.

Таким чином, на думку юриста, залишається близько 1,5 мільйонів осіб, які не мають ніяких підстав уникнути мобілізації. Саме цим людям в першу чергу і прийдуть повістки.

За словами Сімутіна, якщо громадянин не оновив дані, а в реєстрі "Оберіг" немає даних на військовозобов’язаного, то працівники ТЦК будуть піднімати паперову справу та вручну виписувати повістку.

"Але ж таку людину можуть виявити і на блокпостах", — уточнює адвокат.

Раніше ми повідомляли, чи будуть в Україні надсилати електронні повістки замість паперових.

Нагадаємо, ми писали, хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку.

війна Україна штрафи мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані

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