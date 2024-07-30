Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Юрист объяснил, кто и когда получит первые штрафы от ТЦК за необновленные данные arrow

Юрист объяснил, кто и когда получит первые штрафы от ТЦК за необновленные данные

30 июля 2024 12:34
Дмитрий Галушка - Редактор
Мобилизация в Украине – когда ТЦК начнет выписывать штрафы за необновление данных
В ТЦК готовят документы по иску в суд. Фото иллюстративное: АрмияInform
Дмитрий Галушка - Редактор

В Украине на военнообязанных, не обновивших личные данные, могут наложить штраф от 17 до 25 тысяч 500 гривен. Ожидается, что этот процесс стартует через месяц, ориентировочно после 20 августа или начале сентября.

Такое мнение в комментарии ТСН.ua высказал адвокат Роман Симутин во вторник, 30 июля.

Читайте также:

Когда начнут налагать штраф

"В конце августа, где-то после 20 числа. Если кому-то уже отправили повестки после 16 июля, то в конце августа можно ожидать первые постановления", — пояснил Симутин.

По мнению адвоката, первыми, кто, скорее всего, получит повестки на ВВК в августе, будут те военнообязанные, которые обновили свои данные, но не имеют ни отсрочки, ни бронирования.

"Получат повестки не все. Данные обновили более 4 миллионов 600 тысяч военнообязанных. У половины может быть отсрочка, инвалидность, трое детей. У определенного количества есть бронирование", — говорит Симутин.

Таким образом, по мнению юриста, остается около 1,5 миллиона человек, не имеющих никаких оснований избежать мобилизации. Именно этим людям в первую очередь и придут повестки.

По словам Симутина, если гражданин не обновил данные, а в реестре "Оберіг" нет данных на военнообязанного, то работники ТЦК будут поднимать бумажное дело и вручную выписывать повестку.

"Но такого человека могут обнаружить и на блокпостах", — уточняет адвокат.

Ранее мы сообщали, будут ли в Украине отправлять электронные повестки вместо бумажных.

Напомним, мы писали, кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку.

война Украина штрафы мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом