Мобилизация в Украине – когда ТЦК начнет выписывать штрафы за необновление данных

В ТЦК готовят документы по иску в суд. Фото иллюстративное: АрмияInform

В Украине на военнообязанных, не обновивших личные данные, могут наложить штраф от 17 до 25 тысяч 500 гривен. Ожидается, что этот процесс стартует через месяц, ориентировочно после 20 августа или начале сентября.

Такое мнение в комментарии ТСН.ua высказал адвокат Роман Симутин во вторник, 30 июля.

Читайте также:

Когда начнут налагать штраф

"В конце августа, где-то после 20 числа. Если кому-то уже отправили повестки после 16 июля, то в конце августа можно ожидать первые постановления", — пояснил Симутин.

По мнению адвоката, первыми, кто, скорее всего, получит повестки на ВВК в августе, будут те военнообязанные, которые обновили свои данные, но не имеют ни отсрочки, ни бронирования.

"Получат повестки не все. Данные обновили более 4 миллионов 600 тысяч военнообязанных. У половины может быть отсрочка, инвалидность, трое детей. У определенного количества есть бронирование", — говорит Симутин.

Таким образом, по мнению юриста, остается около 1,5 миллиона человек, не имеющих никаких оснований избежать мобилизации. Именно этим людям в первую очередь и придут повестки.

По словам Симутина, если гражданин не обновил данные, а в реестре "Оберіг" нет данных на военнообязанного, то работники ТЦК будут поднимать бумажное дело и вручную выписывать повестку.

"Но такого человека могут обнаружить и на блокпостах", — уточняет адвокат.

Ранее мы сообщали, будут ли в Украине отправлять электронные повестки вместо бумажных.

Напомним, мы писали, кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку.