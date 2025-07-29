Як в Україні карають за ігнорування штрафу від ТЦК та СП

Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: antikor.com.ua

Військовозобов'язаних, які порушують правила військового обліку, може оштрафувати ТЦК та СП. Розмір штрафу становитиме 17–25,5 тисячі гривень.

Про це в коментарі українському діловому порталу "Експерт" повідомила адвокатка адвокатського бюро Романа Сацика Марія Ганіна.

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Штраф від ТЦК та СП

Підставами для накладення штрафу є ігнорування повістки, неявка на ВЛК, несвоєчасне оновлення військово-облікових даних або взагалі відсутність на військовому обліку. Якщо порушник не сплачує штраф упродовж 15 днів, справу передають виконавчій службі. Після цього сума штрафу подвоюється, а для примусового стягнення коштів відкривають виконавче провадження.

"Переважно відбувається лише блокування карток. До арешту майна справа доходить рідко. Для цього сума боргу повинна перевищувати 140 тисяч гривень. У моїй практиці ще не було випадків, коли за несплату штрафу ТЦК арештовували майно", — зазначила адвокатка.

Також вона додала, що система онлайн-сплати штрафів із подальшим автоматичним зняттям із розшуку поки що працює зі збоями. Трапляється, що після сплати штрафу, виконавче провадження закривають, банківські рахунки розблоковують, але з розшуку людину не знімають. У такому разі варто надіслати до ТЦК та СП письмове звернення з підтвердженням оплати або ж особисто з'явитися до військкомату.

Якщо ТЦК та СП ігнорує звернення, можна оскаржити його бездіяльність у суді. Щоправда, це тривалий процес. Деякі суди, наприклад, у Києві, настільки перевантажені, що можуть відкрити провадження лише за кілька місяців, коли людина вже отримала нову повістку або долучилася до війська.

Раніше правознавці повідомили, як в Україні карають за неявку за повісткою. Порушникам може загрожувати не лише штраф, а й позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що чоловіки віком 50–60 років теж підлягають військовому призову. Щоправда, здебільшого таких військовозобов'язаних не направляють на передову.