Как в Украине наказывают за игнорирование штрафа от ТЦК и СП

Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: antikor.com.ua

Военнообязанных, которые нарушают правила воинского учета, может оштрафовать ТЦК и СП. Размер штрафа составит 17–25,5 тысячи гривен.

Об этом в комментарии украинскому деловому порталу "Эксперт" сообщила адвокат адвокатского бюро Романа Сацыка Мария Ганина.

Реклама

Читайте также:

Штраф от ТЦК и СП

Основаниями для наложения штрафа является игнорирование повестки, неявка на ВВК, несвоевременное обновление военно-учетных данных или вообще отсутствие на воинском учете. Если нарушитель не оплачивает штраф в течение 15 дней, дело передают исполнительной службе. После этого сумма штрафа удваивается, а для принудительного взыскания средств открывают исполнительное производство.

"Преимущественно происходит только блокировка карточек. До ареста имущества дело доходит редко. Для этого сумма долга должна превышать 140 тысяч гривен. В моей практике еще не было случаев, когда за неуплату штрафа ТЦК арестовывали имущество", — отметила адвокат.

Также она добавила, что система онлайн-оплаты штрафов с последующим автоматическим снятием с розыска пока работает со сбоями. Случается, что после уплаты штрафа, исполнительное производство закрывают, банковские счета разблокировывают, но с розыска человека не снимают. В таком случае следует направить в ТЦК и СП письменное обращение с подтверждением оплаты или лично явиться в военкомат.

Если ТЦК и СП игнорирует обращение, можно обжаловать его бездействие в суде. Правда, это длительный процесс. Некоторые суды, например, в Киеве, настолько перегружены, что могут открыть производство только через несколько месяцев, когда человек уже получил новую повестку или присоединился к армии.

Ранее правоведы сообщили, как в Украине наказывают за неявку по повестке. Нарушителям может грозить не только штраф, но и лишение свободы.

Также мы сообщали, что мужчины в возрасте 50–60 лет тоже подлежат военному призыву. Правда, в основном таких военнообязанных не направляют на передовую.