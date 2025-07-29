Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Игнорирование штрафа от ТЦК — к каким последствиям приводит

Игнорирование штрафа от ТЦК — к каким последствиям приводит

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 08:02
Как в Украине наказывают за игнорирование штрафа от ТЦК и СП
Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: antikor.com.ua

Военнообязанных, которые нарушают правила воинского учета, может оштрафовать ТЦК и СП. Размер штрафа составит 17–25,5 тысячи гривен.

Об этом в комментарии украинскому деловому порталу "Эксперт" сообщила адвокат адвокатского бюро Романа Сацыка Мария Ганина.

Реклама
Читайте также:

Штраф от ТЦК и СП

Основаниями для наложения штрафа является игнорирование повестки, неявка на ВВК, несвоевременное обновление военно-учетных данных или вообще отсутствие на воинском учете. Если нарушитель не оплачивает штраф в течение 15 дней, дело передают исполнительной службе. После этого сумма штрафа удваивается, а для принудительного взыскания средств открывают исполнительное производство.

"Преимущественно происходит только блокировка карточек. До ареста имущества дело доходит редко. Для этого сумма долга должна превышать 140 тысяч гривен. В моей практике еще не было случаев, когда за неуплату штрафа ТЦК арестовывали имущество", — отметила адвокат.

Также она добавила, что система онлайн-оплаты штрафов с последующим автоматическим снятием с розыска пока работает со сбоями. Случается, что после уплаты штрафа, исполнительное производство закрывают, банковские счета разблокировывают, но с розыска человека не снимают. В таком случае следует направить в ТЦК и СП письменное обращение с подтверждением оплаты или лично явиться в военкомат.

Если ТЦК и СП игнорирует обращение, можно обжаловать его бездействие в суде. Правда, это длительный процесс. Некоторые суды, например, в Киеве, настолько перегружены, что могут открыть производство только через несколько месяцев, когда человек уже получил новую повестку или присоединился к армии.

Ранее правоведы сообщили, как в Украине наказывают за неявку по повестке. Нарушителям может грозить не только штраф, но и лишение свободы.

Также мы сообщали, что мужчины в возрасте 50–60 лет тоже подлежат военному призыву. Правда, в основном таких военнообязанных не направляют на передовую.

военкомат военный призыв мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации