єБали для військових: можна обміняти на дрони і компоненти для БпЛА

Військовий з дроном. Фото: "АрміяInform"

Програма єБалів для підрозділів Збройних сил України отримала новий вектор розвитку. Йдеться про можливість закупівлі на єБали не тільки готової продукції, а і компонентів. Крім того, у програмі запускають принцип авансування, що має допомогти армії.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міноборони.

Дрони і компоненти за єБали

В Україні деякий час тому запустили програму "єБали". єБали є спеціальною бонусною системою для підрозділів Збройних сил України, які знищують живу силу та техніку ворога.

Накопичені завдяки цій бонусній системі бали можна обміняти на маркетплейсі Brave1 Market. Як пояснили у Міністерстві оборони, з березня підрозділи можуть обмінювати єБали не лише на готову продукцію (зокрема, дрони та системи РЕБ), а і на окремі компоненти цієї техніки.

Міністр оборони Михайло Федоров пояснив, коментуючи цю ситуацію: "Тепер підрозділи отримають більше можливостей. єБали можна обмінювати не лише на готові рішення, а й на компоненти. Результатом є більше гнучкості на полі бою. Тепер військові можуть доукомплектовувати системи під конкретні завдання та швидко адаптувати технології".

Читайте також:

Номенклатура компонентів і можливість авансування

У військовому відомстві пояснили, які саме компоненти підпадають під цю програму. Це, зокрема:

засоби зв’язку;

відеокамери;

приймачі;

ретранслятори;

засоби навігації та живлення;

системи скидання;

контролери;

програмне забезпечення тощо.

Крім того, наголосили у Міноборони, у цій програмі почне діяти принцип авансування. Це означатиме до 70% передплати за товари, які закуповуються за єБали.

У військовому відомстві пояснили, навіщо потрібен такий крок і як він допоможе армії. У МО зазначили: "Це дасть змогу виробникам масштабувати виробництво й швидше закривати потреби фронту".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що українські дрони спричиняють 90% втрат у російській армії.

Лише за зимовий період, пояснив Володимир Зеленський, Росія втратила понад 92 тисячі убитих і тяжко поранених. Кожна з цих цифр підтверджена відео.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що Зеленський розповів про спільне виробництво дронів України та інших країн Європи.

Станом на сьогодні Україна вже виробляє дрони разом з Німеччиною, Британією, Данією та Нідерландами. Крім того, почалася робота у цьому питанні з іншими країнами.