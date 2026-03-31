єБали для военных: можно обменять на дроны и компоненты для БпЛА

Военный с дроном. Фото: "АрміяInform"

Программа єБалів для подразделений Вооруженных сил Украины получила новый вектор развития. Речь идет о возможности закупки на єБали не только готовой продукции, но и компонентов. Кроме того, в программе запускают принцип авансирования, что должно помочь армии.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

Дроны и компоненты за еБалы

В Украине некоторое время назад запустили программу "єБали". єБали являются специальной бонусной системой для подразделений Вооруженных сил Украины, которые уничтожают живую силу и технику врага.

Накопленные благодаря этой бонусной системе баллы можно обменять на маркетплейсе Brave1 Market. Как пояснили в Министерстве обороны, с марта подразделения могут обменивать єБали не только на готовую продукцию (в частности, дроны и системы РЭБ), а и на отдельные компоненты этой техники.

Министр обороны Михаил Федоров объяснил, комментируя эту ситуацию: "Теперь подразделения получат больше возможностей. єБали можно обменивать не только на готовые решения, но и на компоненты. Результатом является больше гибкости на поле боя. Теперь военные могут доукомплектовывать системы под конкретные задачи и быстро адаптировать технологии".

Номенклатура компонентов и возможность авансирования

В военном ведомстве объяснили, какие именно компоненты подпадают под эту программу. Это, в частности:

средства связи;

видеокамеры;

приемники;

ретрансляторы;

средства навигации и питания;

системы сброса;

контроллеры;

программное обеспечение и тому подобное.

Кроме того, отметили в Минобороны, в этой программе начнет действовать принцип авансирования. Это будет означать до 70% предоплаты за товары, которые закупаются за єБали.

В военном ведомстве объяснили, зачем нужен такой шаг и как он поможет армии. В МО отметили: "Это позволит производителям масштабировать производство и быстрее закрывать потребности фронта".

Только за зимний период, пояснил Владимир Зеленский, Россия потеряла более 92 тысяч убитых и тяжело раненых. Каждая из этих цифр подтверждена видео.

По состоянию на сегодня Украина уже производит дроны вместе с Германией, Британией, Данией и Нидерландами. Кроме того, началась работа в этом вопросе с другими странами.