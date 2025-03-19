Перші рекрути по програмі Контракт 18-24 вже відібрані в десант Поліської бригади та отримали виплати

Підготовка десантників ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Рекрутер 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Олександр Зорін зазначає, що в армії та в його бригаді успішно діє проєкт "Контракт 18-24". Дуже активно розглядаються заявки рекрутів і ще жоден з них не сказав, що прийшов на контракт за гроші.

Про це Олександр Зорін заявив в етері телемарафону "Єдині новини".

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Олександр проінформував, що до Поліської бригади суворий відбір пройшли перші 20 контрактників. Вони вже отримали на свої рахунки перші гроші, хоча жоден з них, за словами Олександра, не заявляв, що прийшов захищати Україну саме через це.

Зараз рекрути перебувають на навчанні, яке триватиме близька трьох місяців, а доведеться вчитись досить старанно, адже потім хлопців чекає інтенсив вже з власним підрозділом.

"На жаль, не всі мали можливість проходити якісь курси в цивільному житті. Але вони приходять до нас для того, щоб здобути насамперед базову загальну військову підготовку, потім фахову підготовку, і потім інтенсив вже зі своїм підрозділом. Тому, навіть, якщо немає ніякого цивільного досвіду, то ми його надамо", — розповів Олександр Зорін.

Слід нагадати, що "Контракт 18-24" — це добровільна ініціатива, що дозволяє українцям у зазначеній віковій категорії приєднатися до Сил оборони України на один рік.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ назвали найпопулярніші посади на "Контракт 18-24" серед новобранців.

Також ми інформували, кому з юнаків 18-24 роки можуть відмовити у підписанні контракту з ЗСУ.