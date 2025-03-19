Первые рекруты по программе Контракт 18-24 уже отобраны в десант Полесской бригады и получили выплаты

Подготовка десантников ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Рекрутер 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Александр Зорин отмечает, что в армии и в его бригаде успешно действует проект "Контракт 18-24". Очень активно рассматриваются заявки рекрутов и еще ни один из них не сказал, что пришел на контракт за деньги.

Об этом Александр Зорин заявил в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Александр проинформировал, что в Полесской бригаде строгий отбор прошли первые 20 контрактников. Они уже получили на свои счета первые деньги, хотя ни один из них, по словам Александра, не заявлял, что пришел защищать Украину именно из-за этого.

Сейчас рекруты находятся на обучении, которое продлится около трех месяцев, а придется учиться достаточно усердно, ведь потом ребят ждет интенсив уже с собственным подразделением.

"К сожалению, не все имели возможность проходить какие-то курсы в гражданской жизни. Но они приходят к нам для того, чтобы получить прежде всего базовую общую военную подготовку, затем профессиональную подготовку, и затем интенсив уже со своим подразделением. Поэтому, даже если нет никакого гражданского опыта, то мы его предоставим", — рассказал Александр Зорин.

Следует напомнить, что "Контракт 18-24" - это добровольная инициатива, позволяющая украинцам в указанной возрастной категории присоединиться к Силам обороны Украины на один год.

Ранее мы сообщали, что ВСУ назвали самые популярные должности на "Контракт 18-24" среди новобранцев.

Также мы информировали, кому из юношей 18-24 года могут отказать в подписании контракта с ВСУ.