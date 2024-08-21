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Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі

21 серпня 2024 20:38
Євгенія Брюховецька - редактор
Яку суму штрафу доведеться заплатити, якщо відсутній військовий квиток
Перевірка документів. Ілюстративне фото: armyinform
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. При цьому всі чоловіки віком 18-60 років повинні носити з собою військово-облікові документи.

Яке покарання загрожує громадянам за відсутність військового квитка, йдеться у Кодексі України про адміністративні порушення.

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Штрафи за відсутність облікових документів

Всі громадяни призовного віку повинні на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП, поліцейського чи прикордонника пред’являти військово-обліковий документ.

Згідно з законом, за відсутність військово-облікових документів при собі особа нестиме адміністративну відповідальність. Їй загрожує штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. 

Загалом відповідне стягнення призначається за такі порушення:

  • неявку в ТЦК за повісткою;
  • ухилення від постановки на військовий облік;
  • відмову від проходження медкомісії; 
  • несвоєчасне оновлення військово-облікових даних.

А саме рішення про накладення штрафу приймає виключно очільник ТЦК та СП.

Крім того, у разі несплати такого штрафу в громадянина можуть конфіскувати транспортний засіб. Юристи припускають, що це ймовірно, якщо сума заборгованості становить 160 тисяч гривень.

Тоді виконавча служба має право виставити автомобіль боржника на аукціон та погасити штраф за рахунок виручених коштів, а залишок повернуть громадянину.

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штраф військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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