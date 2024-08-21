Какую сумму штрафа придется заплатить, если отсутствует военный билет

Проверка документов. Иллюстративное фото: armyinform

В Украине длится общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. При этом все мужчины 18-60 лет должны носить с собой военно-учетные документы.

Какое наказание грозит гражданам за отсутствие военного билета, говорится в Кодексе Украины об административных нарушениях.

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Штрафы за отсутствие учетных документов

Все граждане призывного возраста должны по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского или пограничника предъявлять военно-учетный документ.

Согласно закону, за отсутствие военно-учетных документов при себе лицо будет нести административную ответственность. Ей грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

В целом соответствующее взыскание назначается за следующие нарушения:

неявку в ТЦК по повестке;

уклонение от постановки на воинский учет;

отказ от прохождения медкомиссии;

несвоевременное обновление военно-учетных данных.

А именно решение о наложении штрафа принимает исключительно глава ТЦК и СП.

Кроме того, в случае неуплаты такого штрафа у гражданина могут конфисковать транспортное средство. Юристы предполагают, что это вероятно, если сумма задолженности составляет 160 тысяч гривен.

Тогда исполнительная служба имеет право выставить автомобиль должника на аукцион и погасить штраф за счет вырученных средств, а остаток вернут гражданину.