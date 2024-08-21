Какую сумму штрафа придется заплатить, если отсутствует военный билет

Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали
В Украине длится общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. При этом все мужчины 18-60 лет должны носить с собой военно-учетные документы.
Какое наказание грозит гражданам за отсутствие военного билета, говорится в Кодексе Украины об административных нарушениях.
Штрафы за отсутствие учетных документов
Все граждане призывного возраста должны по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского или пограничника предъявлять военно-учетный документ.
Согласно закону, за отсутствие военно-учетных документов при себе лицо будет нести административную ответственность. Ей грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.
В целом соответствующее взыскание назначается за следующие нарушения:
- неявку в ТЦК по повестке;
- уклонение от постановки на воинский учет;
- отказ от прохождения медкомиссии;
- несвоевременное обновление военно-учетных данных.
А именно решение о наложении штрафа принимает исключительно глава ТЦК и СП.
Кроме того, в случае неуплаты такого штрафа у гражданина могут конфисковать транспортное средство. Юристы предполагают, что это вероятно, если сумма задолженности составляет 160 тысяч гривен.
Тогда исполнительная служба имеет право выставить автомобиль должника на аукцион и погасить штраф за счет вырученных средств, а остаток вернут гражданину.
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