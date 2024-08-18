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Які штрафи очікують чоловіків за кордоном за неоновлення даних у ТЦК

18 серпня 2024 07:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Неоновлення даних у ТЦК — які штрафи загрожують українцям за кордоном
Застосунок Резерв+. Фото: РБК-Україна
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Українці, які тимчасово або постійно перебувають за кордоном, зобов'язані оновлювати свої військово-облікові дані. Це потрібно для того, щоб уникнути штрафів.

Такі норми передбачені новим законом про мобілізацію.

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Як оновити дані, перебуваючи за кордоном

Зокрема, він вимагає від громадян України, які стоять на військовому обліку, повідомляти про зміну адреси проживання, контактних номерів, електронної пошти та інших персональних даних. Особи мають це робити навіть у тому він випадку, якщо перебувають за межами країни.

Є декілька способів, як оновити інформацію про себе. Зокрема, надіслати відповідні дані на електронну пошту чи телефонний номер, які вказані на сайті ТЦК та СП за місцем військового обліку. Крім того, оновити дані можна через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста, в разі його наявності.

Штрафи та обов'язки українських чоловіків за кордоном

Варто зазначити, що громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 років, які виїхали за кордон на строк більше трьох місяців, мають стати на військовий облік протягом 30 днів з моменту прибуття за межі країни. Якщо цього не зробити, на людину чекає адміністративна відповідальність.

Юрист Сергій Савинський в коментарі Новини PRO уточнив, що згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушникам військового обліку загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Теж саме стосується і юнаків. Якщо вони досягли 17 років і перебувають за кордоном, то зобов'язані стати на облік призовників. В іншому випадку, їм також може загрожувати штраф.

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