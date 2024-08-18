Необновление данных в ТЦК - какие штрафы угрожают украинцам за границей

Приложение Резерв+. Фото: РБК-Украина

Украинцы, временно или постоянно находящиеся за границей, обязаны обновлять свои военно-учетные данные. Это необходимо для того, чтобы избежать штрафов.

Такие нормы предусмотрены новым законом о мобилизации.

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Как обновить данные находясь за границей

В частности, закон требует от граждан Украины, которые стоят на военном учете, сообщать об изменении адреса проживания, контактных номеров, электронной почты и других персональных данных. Лица должны это делать даже в том случае, если находятся за пределами страны.

Есть несколько способов, как обновить информацию о себе. В частности, отправить соответствующие данные по электронной почте или телефонному номеру, которые указаны на сайте ТЦК и СП по месту военного учета. Кроме того, обновить данные можно через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста в случае его наличия.

Штрафы и обязанности украинских мужчин за границей

Следует отметить, что граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет, выехавшие за границу сроком более трех месяцев, должны стать на военный учет в течение 30 дней с момента прибытия за пределы страны. Если этого не сделать, человека ждет административная ответственность.

Юрист Сергей Савинский в комментарии Новости PRO уточнил, что согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушителям военного учета грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

То же касается и юношей. Если они достигли 17 лет и находятся за границей, то обязаны встать на учет призывников. В противном случае, им также может угрожать штраф