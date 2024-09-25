Штраф за неявку за повісткою — на скільки поповниться бюджет

ТЦК вручає повістку. Ілюстративне фото: kovel.media

Упродовж трьох останніх місяців до державного бюджету надійшло 3,5 мільйони гривень від порушників Полтавщини, які не явились за повісткою. Загалом, якби штраф за такі порушення оплатили 100 тисяч громадян, це дасть до бюджету від 1,7 до 2,55 мільярда гривень.

Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

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У ТЦК повідомили, що загалом з 19 травня до 1 вересня цього року посадові особи та решта громадян вже заплатили майже 3,5 мільйони гривень до державного бюджету.

Там також пояснили, що часовий проміжок обрано з моменту набрання чинності змін до Кодексу України про адміністративну відповідальність. Так, від 19 травня розмір штрафу для посадових осіб складає 34-59 тисяч гривень, для решти громадян — 17-25,5 тисяч гривень

"Попри те, що накладення штрафів чи кримінальне покарання не є метою ТЦК — надалі кількість таких випадків може збільшитись. Особливо це стосується посадових осіб усіх рівнів, адже мобілізація не є справою лише ТЦК та СП — це загальнодержавний процес. І кожен керівник підприємства, кожен голова сільської, селищної та міської ради має свої обов'язки і повноваження у питаннях військового обліку та мобілізації" — зазначили в обласному ТЦК.

Водночас Судово-юридична газета підрахувала, якщо теоретично припустити, що внаслідок неявки за такими повістками до ТЦК буде оштрафована дев’ята частина таких осіб, це вже дасть до бюджету від 1,7 до 2,55 мільярда гривень. Звісно, за умови сплати відповідного штрафу добровільно або ж шляхом примусового списання коштів з рахунків.

Нагадаємо, Кабмін виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк і розсилку 900 тисяч повісток поштою для військовозобов'язаних та резервістів до кінця 2024 року.

Раніше ми писали, що перші, хто може отримати повістку поштою, — особи, які оновили дані через застосунок ''Резерв+''. Наступними громадяни, які не мають права на відстрочку та особи, які ще не оформили відстрочку та є придатними до військової служби.