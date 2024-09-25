Штраф за неявку по повестке — на сколько пополнится бюджет

ТЦК вручает повестку. Иллюстративное фото: kovel.media

За последние три месяца в государственный бюджет поступило 3,5 миллиона гривен от нарушителей Полтавщины, которые не явились за повесткой. В общем, если штраф за такие нарушения оплатили 100 тысяч граждан, это даст в бюджет от 1,7 до 2,55 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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В ТЦК сообщили, что в целом с 19 мая по 1 сентября этого года должностные лица и остальные граждане уже заплатили почти 3,5 миллиона гривен в государственный бюджет.

Там также пояснили, что временной промежуток избран с момента вступления в силу изменений в Кодекс Украины об административной ответственности. Так, с 19 мая размер штрафа для должностных лиц составляет 34-59 тысяч гривен, для остальных граждан — 17-25,5 тысяч гривен

"Несмотря на то, что наложение штрафов или уголовное наказание не является целью ТЦК — в дальнейшем количество таких случаев может увеличиться. Особенно это касается должностных лиц всех уровней, ведь мобилизация не является делом только ТЦК и СП — это общегосударственный процесс. И каждый руководитель предприятия, каждый председатель сельского, поселкового и городского совета имеет свои обязанности и полномочия по вопросам военного учета и мобилизации", — отметили в областном ТЦК.

В то же время Судебно-юридическая газета подсчитала, если теоретически предположить, что в результате неявки по таким повесткам в ТЦК будет оштрафована девятая часть таких лиц, это уже даст в бюджет от 1,7 до 2,55 миллиарда гривен. Конечно, при уплате соответствующего штрафа добровольно или путем принудительного списания средств со счетов.

Напомним, Кабмин выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать и рассылку 900 тысяч повесток по почте для военнообязанных и резервистов до конца 2024 года.

Ранее мы писали, что первые, кто может получить повестку по почте, — лица, обновившие данные через приложение ''Резерв+''. Следующими являются граждане, не имеющие права на отсрочку и лица, еще не оформившие отсрочку и пригодные к военной службе.