У Міноборони пояснили деталі нарахування 1 млн грн для добровольців 18-24 років

Українські захисники. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

У Міноборони роз’яснили особливості нарахування 1 млн грн для добровольців 18-24 років, які приєднались до війська після 24 лютого 2022 року. Зазначається, що збір документів для виплат 1 млн грн захисникам забезпечуватимуть командири.

Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства у п’ятницю, 21 березня.

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Ілюстративне зображення: Міноборони

Як нараховуватимуть мільйон добровольцям 18-24 років

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України, керуючись принципами соціальної справедливості, поширив дію ініціативи "Контракт 18-24" на військовослужбовців, які добровільно вступили на військову службу у віці до 25 років після 24 лютого 2022 року.

Постанова уряду, що набрала чинності 13 лютого 2025 року, визначає умови отримання виплати та особливості її нарахування.

Роз'яснення щодо нарахувань. Зображення: Міноборони

Хто має право на виплату

Право на отримання винагороди мають військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу Збройних сил України, які відповідають таким критеріям:

були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану у віці до 25 років;

брали безпосередню участь у бойових діях у районах ведення бойових дій сукупно не менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року);

продовжували службу у війську на момент набрання чинності урядовою постановою (13 лютого 2025 року);

не притягувалися два або більше разів до кримінальної чи адміністративної відповідальності за військові правопорушення та не мають чинних дисциплінарних стягнень.

Повний розмір виплати також передбачено для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях менше ніж 6 місяців, але отримали поранення або потрапили у полон (крім випадків добровільної здачі) під час захисту України.

Водночас особи, які звільнилися з військової служби до 13 лютого 2025 року, права на виплату не мають, навіть якщо відповідали віковим критеріям.

Роз'яснення щодо нарахувань. Зображення: Міноборони

Особливості нарахування 1 млн грн для добровольців 18-24 років

Винагорода виплачується одноразово за весь період служби та перераховується на картковий рахунок військовослужбовця. Для тих, хто брав участь у бойових діях менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року), сума нараховується пропорційно: 1/6 від 1 000 000 грн за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.

"Чимало молодих людей добровільно стали на захист країни ще до появи контракту 18-24, і наша задача — віддати належне їхній відвазі. Процес отримання виплат є максимально зручним. Військовослужбовцю не потрібно ініціативно звертатися з цим питанням. Оформлення виплат доручено командирам військових частин, які мають зібрати весь пакет документів, у тому числі через направлення запитів в інші частини, де військовий проходив службу раніше", — зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Підтвердження участі у бойових діях

Факт участі у бойових діях підтверджується на підставі документів, зокрема бойового наказу (розпорядження), журналу бойових дій, оперативної обстановки, бойового донесення або рапорту командира підрозділу.

Механізм виплати

Виплата здійснюється на підставі наказів командирів військових частин. Для їх підготовки служби персоналу формують пакет документів, що включає:

витяги з послужних списків та довідки про проходження служби;

копію послужної картки;

довідки про участь у бойових діях (включно з попередніми місцями служби);

довідки про відсутність чи наявність притягнень до відповідальності.

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