Військовий та силовий ПДФО — як використовується

Гроші. Фото: novynarnia.com

У 2023 році "військовий" ПДФО (податок на дохід фізичних осіб) був вилучений з бюджетів громад разом із "силовим". Проте за період із січня по липень 2024 року головні розпорядники використали лише 45% фактичних надходжень.

Про це у середу, 28 липня, повідомляє сайт Асоціації міст України (АМУ).

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Скільки було видатків

Попри вилучення державою приблизно 115 млрд гривень із бюджетів громад, органи місцевого самоврядування продовжують надавати максимальну підтримку Об’єднаним силам ЗСУ, але коштів для задоволення всіх потреб військових критично не вистачає.

"Загалом у 2024 році здійснено видатків на суму 32 млрд гривень із 77,3 млрд гривень надходжень. При чому якщо військові підрозділи системно використовують кошти, то Мінстратегпром за цей період з виділених йому 25 млрд гривень, які вилучені в громад на забезпечення військових підрозділів, зміг використати "аж" 529 млн гривень — 2%", — йдеться у повідомленні.

В АМУ додали, що у 2023 році вилучені у громад кошти були використані на 65% з такою динамікою. Зокрема, Міністерство оборони освоїло 100% коштів, тоді як Держспецзв'язку не використала жодної гривні.