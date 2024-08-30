Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Як використовується "військовий" та "силовий" податки — в Асоціації міст України дали відповідь arrow

Як використовується "військовий" та "силовий" податки — в Асоціації міст України дали відповідь

30 серпня 2024 07:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Військовий та силовий ПДФО — як використовується
Гроші. Фото: novynarnia.com
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У 2023 році "військовий" ПДФО (податок на дохід фізичних осіб) був вилучений з бюджетів громад разом із "силовим". Проте за період із січня по липень 2024 року головні розпорядники використали лише 45% фактичних надходжень.

Про це у середу, 28 липня, повідомляє сайт Асоціації міст України (АМУ).

Читайте також:

Скільки було видатків

Як використовується "військовий" та "силовий" ПДФО — в Асоціації міст України дали відповідь - фото 1

Попри вилучення державою приблизно 115 млрд гривень із бюджетів громад, органи місцевого самоврядування продовжують надавати максимальну підтримку Об’єднаним силам ЗСУ, але коштів для задоволення всіх потреб військових критично не вистачає.

"Загалом у 2024 році здійснено видатків на суму 32 млрд гривень із 77,3 млрд гривень надходжень. При чому якщо військові підрозділи системно використовують кошти, то Мінстратегпром за цей період з виділених йому 25 млрд гривень, які вилучені в громад на забезпечення військових підрозділів, зміг використати "аж" 529 млн гривень — 2%", — йдеться у повідомленні.

В АМУ додали, що у 2023 році вилучені у громад кошти були використані на 65% з такою динамікою. Зокрема, Міністерство оборони освоїло 100% коштів, тоді як Держспецзв'язку не використала жодної гривні.

Також важливі новини дня по темі:

ЗСУ податки гроші Україна війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:55 Деяким українцям не будуть відключати світло за борги — кого стосується

07:30 Деякі області РФ уночі опинилися під атакою безпілотників — що відомо

07:30 Як використовується "військовий" та "силовий" податки — в Асоціації міст України дали відповідь

07:21 На Прикарпатті перевізник вніс до системи "Шлях" 18 військовозобов'язаних — що вирішив суд

07:19 Інвалідність військовозобов'язаного — хто має повідомити про це в ТЦК

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

07:18 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться постояти довше

07:01 Екстрені відключення світла — як не втратити гроші у банкоматі

06:40 Ціни на чорний метал в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці серпня

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

06:37 Боррель повідомив, що Іран не має наміру передавати Росії балістику

07:55 Деяким українцям не будуть відключати світло за борги — кого стосується

07:30 Деякі області РФ уночі опинилися під атакою безпілотників — що відомо

07:30 Як використовується "військовий" та "силовий" податки — в Асоціації міст України дали відповідь

07:21 На Прикарпатті перевізник вніс до системи "Шлях" 18 військовозобов'язаних — що вирішив суд

07:19 Інвалідність військовозобов'язаного — хто має повідомити про це в ТЦК

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

07:18 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться постояти довше

07:01 Екстрені відключення світла — як не втратити гроші у банкоматі

06:40 Ціни на чорний метал в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці серпня

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

06:37 Боррель повідомив, що Іран не має наміру передавати Росії балістику

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

29 серпня 2024
Text

22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі