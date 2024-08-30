Военный и силовой НДФЛ - как используется

Деньги. Фото: novynarnia.com

В 2023 году "военный" НДФЛ (налог на доход физических лиц) был изъят из бюджетов общин вместе с "силовым". Однако за период с января по июль 2024 главные распорядители использовали лишь 45% фактических поступлений.

Об этом в среду, 28 июля, сообщает сайт Ассоциации городов Украины (АМУ).

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Несмотря на изъятие государством примерно 115 млрд гривен из бюджетов общин, органы местного самоуправления продолжают оказывать максимальную поддержку Объединенным силам ВСУ, но средств для удовлетворения всех нужд военных критически не хватает.

"В целом в 2024 году осуществлено расходов на сумму 32 млрд гривен из 77,3 млрд гривен поступлений. При чем если военные подразделения системно используют средства, то Минстратегпром за этот период из выделенных ему 25 млрд гривен, изъятых у общин на обеспечение военных подразделений, смог использовать "аж" 529 млн гривен — 2%", — говорится в сообщении.

В АГУ добавили, что в 2023 году изъятые у общин средства были использованы на 65% с такой динамикой. В частности, Министерство обороны освоило 100% средств, в то время как Госспецсвязи не использовала ни одной гривны.