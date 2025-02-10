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Як військова служба впливає на пенсійний стаж — пояснення від ПФУ

10 лютого 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
У ПФУ пояснили, як військова служба впливає на пенсійний стаж
Гроші в кармані військовослужбовця. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
Артем Кругленко - Редактор

Період військової служби зарахують до страхового стажу. Військовослужбовці матимуть право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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Згідно зі статтею 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", період військової служби буде частиною страхового стажу. Щоправда, є один нюанс: час проходження військової служби, який зарахують до стажу, має не перевищувати наявний стаж роботи, що дає право на пільгову пенсію.

Нагадаємо, упродовж найближчих трьох років підвищення мінімальних пенсійних виплат не очікується. Щоправда, деякі пенсіонери можуть щомісяця отримувати 944 гривні доплат.

Також ми повідомляли, що деякі громадяни в Україні можуть вийти на пенсію до досягнення 60-річного віку. Це стосується тих, хто працював на підприємствах з особливо шкідливими й важкими умовами праці.

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