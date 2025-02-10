В ПФУ объяснили, как военная служба влияет на пенсионный стаж

Деньги в кармане военнослужащего. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Период военной службы засчитают в страховой стаж. Военнослужащие будут иметь право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Влияние военной службы на пенсионный стаж

Согласно статье 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", период военной службы будет частью страхового стажа. Правда, есть один нюанс: время прохождения военной службы, которое зачислят в стаж, не должно превышать имеющийся стаж работы, который дает право на льготную пенсию.

Напомним, в течение ближайших трех лет повышение минимальных пенсионных выплат не ожидается. Правда, некоторые пенсионеры могут ежемесячно получать 944 гривны доплат.

Также мы сообщали, что некоторые граждане в Украине могут выйти на пенсию до достижения 60-летнего возраста. Это касается тех, кто работал на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда.