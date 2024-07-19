Покарання для ухилянтів, як суди розглядатимуть позови ТЦК

Перевірка українського водія під час воєнного стану. Фото: vnedorozhnik.net.ua

Справами про обмеження права користування автомобілями для ухилянтів будуть займатися місцеві суди. Рішення суду набуває чинності негайно, а на апеляцію відводить 15 календарних днів.

Про це йдеться в законі про мобілізацію, ухваленому Верховною Радою 2024 року.

Читайте також:

Які суди займатимуться ухилянтами за кермом

Згідно із чинним законодавством, адміністративні справи за позовними заявами ТЦК з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації віднесені до підсудності місцевих судів.

Ці позови мають подаватися представниками ТЦК протягом 30 днів після виникнення підстав для цього провадження.

Скільки діятиме заборона

Відомо, що ці тимчасові обмеження можуть бути встановлені на строк до виконання вимоги територіального центру комплектування (чи відкликання претензії).

Рішення суду щодо обмежень набувають чинності негайно, а апеляційні скарги можуть бути подані протягом 15 днів з дня їхнього виголошення.

Нагадаємо, що у місті Радехів Львівської області чоловік проігнорував вручену йому повістку та не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у призначений час. Суд ухвалив рішення про позбавлення чоловіка волі строком на три роки.

Додамо, що жителя Києва, який понад два роки ховався від мобілізації, тернопільський суд засудив до трьох років позбавлення волі.