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Как суды будут рассматривать иски ТЦК об ограничении прав водителей-уклонистов

19 июля 2024 00:44
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Наказание для уклонистов, как суды будут рассматривать иски ТЦК
Проверка украинского водителя во время военного положения. Фото: vnedorozhnik.net.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Делами об ограничении права пользования автомобилями для уклоняющихся будут заниматься местные суды. Решение суда вступает в силу немедленно, а апелляцию отводит 15 календарных дней.

Об этом говорится в законе о мобилизации, принятом Верховной Радой 2024 года.

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Согласно действующему законодательству административные дела по исковым заявлениям ТЦК по поводу временного ограничения граждан Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации отнесены к подсудности местных судов.

Эти иски должны подаваться представителями ТЦК в течение 30 дней после возникновения оснований для этого производства.

Сколько будет действовать запрет

Известно, что эти временные ограничения могут быть установлены сроком до выполнения требования территориального центра комплектования (или отзыв претензии).

Решения суда об ограничениях вступают в силу немедленно, а апелляционные жалобы могут быть поданы в течение 15 дней со дня их оглашения.

Напомним, что в городе Радехов Львовской области мужчина проигнорировал врученную ему повестку и не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в назначенное время. Суд принял решение о лишении мужчины свободы сроком на три года.

Добавим, что жителя Киева, более двух лет скрывавшегося от мобилизации, тернопольский суд приговорил к трем годам лишения свободы.

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