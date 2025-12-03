Відео
Головна Військова економіка Як просуваються перемовини із МВФ — подробиці від Мінфіну

Як просуваються перемовини із МВФ — подробиці від Мінфіну

Дата публікації: 3 грудня 2025 07:30
Перемовини із МВФ — які поради надають Україні та як до цього ставиться Мінфін
Дмитро Самоненко. Фото: Міністерство фінансів України

Перемовини із МВФ зазвичай зводяться до низки порад. Зокрема, йдеться про збільшення доходів і зменшення залежності від іноземних партнерів.

Про це на Форумі з відновлення економіки в понеділок, 1 грудня, у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив заступник міністра фінансів України Дмитро Самоненко.

Читайте також:

Що відомо про перемовини із МВФ

"Як відбуваються перемовини? Про що вони? Україна повинна збільшити дохідну частину. Україна повинна зменшити залежність від міжнародної допомоги. Україна повинна деталізувати бізнес... Далі шукаються моделі: як це робити", — зазначив представник Мінфіну.

За його словами Міністерство фінансів України задоволення від таких порад не отримує, але треба визнати, що Україна — країна з довгою історію, але ще юними інституціями.

Нагадаємо, Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу. Запустять нову чотирічну програму підтримки на 8,2 мільярда доларів.

Раніше посадовці ЄС попереджали, що МВФ може припинити фінансову підтримку України. Таке сталося б, якби Бельгія не підтримала репараційний кредит ЄС на 140 мільярдів євро.

Мінфін МВФ переговори фінансова допомога фінанси
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
