Главная Военная экономика Как продвигаются переговоры с МВФ — подробности от Минфина

Как продвигаются переговоры с МВФ — подробности от Минфина

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 07:30
Переговоры с МВФ — какие советы дают Украине и как к этому относится Минфин
Дмитрий Самоненко. Фото: Министерство финансов Украины

Переговоры с МВФ обычно сводятся к ряду советов. В частности, речь идет об увеличении доходов и уменьшении зависимости от иностранных партнеров.

Об этом на Форуме по восстановлению экономики в понедельник, 1 декабря, в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил заместитель министра финансов Украины Дмитрий Самоненко.

Читайте также:

Что известно о переговорах с МВФ

"Как происходят переговоры? О чем они? Украина должна увеличить доходную часть. Украина должна уменьшить зависимость от международной помощи. Украина должна детализировать бизнес... Далее ищут модели: как это делать", — отметил представитель Минфина.

По его словам, Министерство финансов Украины удовольствие от таких советов не получает, но надо признать, что Украина — страна с длинной историей, но еще юными институтами.

Напомним, Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала. Запустят новую четырехлетнюю программу поддержки на 8,2 миллиарда долларов.

Ранее чиновники ЕС предупреждали, что МВФ может прекратить финансовую поддержку Украины. Такое произошло бы, если бы Бельгия не поддержала репарационный кредит ЕС на 140 миллиардов евро.

Минфин МВФ переговоры финансовая помощь финансы
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
