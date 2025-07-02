Бійці з СЗЧ можуть отримати виплати, але є особливий порядок дій, про який треба знати

Гроші та військова форма бійця ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

У зв'язку з воєнним станом та загальною мобілізацією в Україні, питання повернення військовослужбовців, які допустили самовільне залишення військової частини (СЗЧ), є актуальним. Таких бійців цікавить можливість відновлення виплат після добровільного повернення з СЗЧ.

З нюансами механізму нарахування виплат таким бійцям ознайомила "Армія Inform".

Реклама

Читайте також:

Чи можуть бійці із СЗЧ повернути виплати

Як зазначають військові журналісти, основним зобов'язанням для цього є прибуття бійця до визначеного батальйону резерву. Після цього командир військової частини, з якої військовослужбовець здійснив СЗЧ, протягом 24 годин надсилає до батальйону грошовий атестат з інформацією про посадовий оклад та розмір щомісячної премії за останньою займаною посадою.

Своєю чергою командир батальйону резерву видає наказ про поновлення військової служби та/або дії контракту, призначення на посаду, зарахування до списку особового складу та на всі види забезпечення протягом 72 годин з моменту отримання рапорту від військовослужбовця.

Виплата грошового забезпечення

До призначення на нову посаду виплата здійснюється в розмірі посадового окладу за останньою займаною посадою, що зазначена у грошовому атестаті.

Також одночасно з призначенням на нову посаду та вступом до виконання обов'язків за цією посадою виплата здійснюється в розмірі посадового окладу за новою посадою.

А що з щомісячною премією

У випадку СЗЧ щомісячна премія не нараховується за місяць, у якому було порушення, оскільки це є формою невиходу на службу без поважних причин.

У випадку повернення до служби в межах поточного місяця, але з частиною місяця, проведеного в статусі СЗЧ, щомісячна премія за цей місяць не виплачується. А ось вже з наступних місяців виплата премії відбуватиметься в повному обсязі.

Раніше ми інформували, що бійці з СЗЧ можуть повернутись на службу за допомогою застосунку Армія+ до 30 серпня. Міністерство оборони України нагадало про таку можливість.

А ще повідомлялось, що на Полтавщині військовослужбовця ЗСУ притягнули до відповідальності за самовільне залишення частини. Після першої втечі він добровільно повернувся до підрозділу, однак згодом знову самовільно покинув службу.