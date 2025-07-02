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Головна Військова економіка Як бійцю з СЗЧ отримати виплати — є важливий порядок дій

Як бійцю з СЗЧ отримати виплати — є важливий порядок дій

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 06:27
Бійці з СЗЧ можуть отримати виплати, але є особливий порядок дій, про який треба знати
Гроші та військова форма бійця ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

У зв'язку з воєнним станом та загальною мобілізацією в Україні, питання повернення військовослужбовців, які допустили самовільне залишення військової частини (СЗЧ), є актуальним. Таких бійців цікавить можливість відновлення виплат після добровільного повернення з СЗЧ.

З нюансами механізму нарахування виплат таким бійцям ознайомила "Армія Inform".

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Чи можуть бійці із СЗЧ повернути виплати

Як зазначають військові журналісти, основним зобов'язанням для цього є прибуття бійця до визначеного батальйону резерву. Після цього командир військової частини, з якої військовослужбовець здійснив СЗЧ, протягом 24 годин надсилає до батальйону грошовий атестат з інформацією про посадовий оклад та розмір щомісячної премії за останньою займаною посадою.

Своєю чергою командир батальйону резерву видає наказ про поновлення військової служби та/або дії контракту, призначення на посаду, зарахування до списку особового складу та на всі види забезпечення протягом 72 годин з моменту отримання рапорту від військовослужбовця.

Виплата грошового забезпечення

До призначення на нову посаду виплата здійснюється в розмірі посадового окладу за останньою займаною посадою, що зазначена у грошовому атестаті.

Також одночасно з призначенням на нову посаду та вступом до виконання обов'язків за цією посадою виплата здійснюється в розмірі посадового окладу за новою посадою.

А що з щомісячною премією

У випадку СЗЧ щомісячна премія не нараховується за місяць, у якому було порушення, оскільки це є формою невиходу на службу без поважних причин. 

У випадку повернення до служби в межах поточного місяця, але з частиною місяця, проведеного в статусі СЗЧ, щомісячна премія за цей місяць не виплачується. А ось вже з наступних місяців виплата премії відбуватиметься в повному обсязі.

Раніше ми інформували, що бійці з СЗЧ можуть повернутись на службу за допомогою застосунку Армія+ до 30 серпня. Міністерство оборони України нагадало про таку можливість.

А ще повідомлялось, що на Полтавщині військовослужбовця ЗСУ притягнули до відповідальності за самовільне залишення частини. Після першої втечі він добровільно повернувся до підрозділу, однак згодом знову самовільно покинув службу.

виплати ЗСУ армія військовослужбовці СЗЧ
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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