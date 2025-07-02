Бойцы с СЗЧ могут получить выплаты, но есть особый порядок действий, о котором надо знать

Деньги и военная форма бойца ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

В связи с военным положением и всеобщей мобилизацией в Украине, вопрос возвращения военнослужащих, которые допустили самовольное оставление воинской части (СОЧ), является актуальным. Таких бойцов интересует возможность восстановления выплат после добровольного возвращения из СОЧ.

С нюансами механизма начисления выплат таким бойцам ознакомила "Армия Inform".

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Могут ли бойцы с СОЧ вернуть выплаты

Как отмечают военные журналисты, основным обязательством для этого является прибытие бойца в определенный батальон резерва. После этого командир воинской части, из которой военнослужащий совершил СОЧ, в течение 24 часов направляет в батальон денежный аттестат с информацией о должностном окладе и размере ежемесячной премии по последней занимаемой должности.

В свою очередь командир батальона резерва издает приказ о возобновлении военной службы и/или действия контракта, назначении на должность, зачислении в список личного состава и на все виды обеспечения в течение 72 часов с момента получения рапорта от военнослужащего.

Выплата денежного обеспечения

До назначения на новую должность выплата осуществляется в размере должностного оклада по последней занимаемой должности, указанной в денежном аттестате.

Также одновременно с назначением на новую должность и вступлением в исполнение обязанностей по этой должности выплата осуществляется в размере должностного оклада по новой должности.

А что с ежемесячной премией

В случае СОЧ ежемесячная премия не начисляется за месяц, в котором было нарушение, поскольку это является формой невыхода на службу без уважительных причин.

В случае возвращения к службе в пределах текущего месяца, но с частью месяца, проведенного в статусе СОЧ, ежемесячная премия за этот месяц не выплачивается. А вот уже со следующих месяцев выплата премии будет происходить в полном объеме.

Ранее мы информировали, что бойцы с СОЧ могут вернуться на службу с помощью приложения Армия+ до 30 августа. Министерство обороны Украины напомнило о такой возможности.

А еще сообщалось, что на Полтавщине военнослужащего ВСУ привлекли к ответственности за самовольное оставление части. После первого побега он добровольно вернулся в подразделение, однако впоследствии снова самовольно покинул службу.