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Грошові компенсації при звільненні зі служби — які суми виплат у 2024 році

24 липня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати при звільненні зі служби в армії — які розміри у 2024 році
Українські бійці. Фото: GeneralStaff.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Українські військові, які звільняються зі служби в Збройних силах, мають право на отримання грошових компенсацій. Йдеться про одноразову грошову допомогу, яка залежить від підстави такого рішення.

Про це розповіли експерти групи PryncypUA у соцмережі Facebook.

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Існує кілька видів такої грошової допомоги. Розмір компенсації залежать від підстави, за якою військовий звільняється, та від того, якою саме була служба — за контрактом чи мобілізацією.

Допомога для мобілізованих

Згідно з постановою Кабінету міністрів №460, грошову допомогу для мобілізованих виплачують в розмірі 4% від його місячного грошового забезпечення. Йдеться про кожний повний календарний місяць служби. Однак не менше, ніж 25% місячного грошового забезпечення.

Тобто кінцева сума буде становити більше, ніж чверть від звичного заробітку.

Виплати для контрактників

Для військових-контрактників після укладення першого контракту, якщо не отримували виплати раніше, відповідно до наказу Міноборони №260, сума буде дорівнювати:

  • рядовий склад — вісім прожиткових мінімумів;
  • сержантський і старшинський склад — дев'ять прожиткових мінімумів;
  • офіцерський склад — десять прожиткових мінімумів.

Підстави звільнення та розміри компенсацій

Контрактники та мобілізовані, відповідно до наказу Міноборони №260, залежно від підстави звільнення зі служби можуть розраховувати на такі розміри компенсацій:

  • за станом здоровʼя — 50% місячного грошового забезпечення за кожен календарний рік служби;
  • за вислугою понад десять років — 50% місячного грошового забезпечення за кожний рік служби;
  • за сімейними обставинами та іншими поважними причинами (визначені постановою уряду №413) — 25% місячного грошового забезпечення за кожен календарний рік служби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, дві категорії військовозобов’язаних українців можуть підписати контракт із ЗСУ на один рік, навіть під час війни. Після закінчення строку контракту військовослужбовці можуть звільнитися.

Раніше ми писали, що добровольці можуть потрапити до військових частин пріоритетного комплектування. Після цього військовозобов’язаному громадянину треба звернутися до ТЦК, пройти військово-лікарську комісію та курс підготовки у навчальному центрі.

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