Выплаты при увольнении со службы в армии — какие размеры в 2024 году

Украинские бойцы. Фото: GeneralStaff.ua

Украинские военные, увольняемые со службы в Вооруженных силах, имеют право на получение денежных компенсаций. Речь идет о единовременной денежной помощи, которая зависит от основания такого решения.

Об этом рассказали эксперты группы PryncypUA в соцсети Facebook.

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Существует несколько видов такой денежной помощи. Размер компенсации зависит от основания, по которому военный освобождается, и от того, какой именно была служба — по контракту или по мобилизации.

Помощь для мобилизованных

Согласно постановлению Кабинета министров №460, денежную помощь для мобилизованных выплачивают в размере 4% месячного денежного довольствия. Речь идет о каждом полном календарном месяце службы. Однако не менее 25% месячного денежного довольствия.

То есть конечная сумма будет составлять больше четверти от привычного заработка.

Выплаты для контрактников

Для военных-контрактников после заключения первого контракта, если не получали выплаты ранее, согласно приказу Минобороны №260, сумма будет равна:

рядовой состав — восемь прожиточных минимумов;

сержантский и старшинский состав — девять прожиточных минимумов;

офицерский состав — десять прожиточных минимумов.

Основания увольнения и размеры компенсаций

Контрактники и мобилизованные в соответствии с приказом Минобороны №260 в зависимости от основания увольнения со службы могут рассчитывать на следующие размеры компенсаций:

по состоянию здоровья — 50% месячного денежного довольствия за каждый календарный год службы;

за выслугой более десяти лет — 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы;

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам (определены постановлением правительства №413) — 25% месячного денежного довольствия за каждый календарный год службы.

Что еще стоит знать

Напомним, две категории военнообязанных украинцев могут подписать контракт с ВСУ на один год даже во время войны. По истечении срока контракта военнослужащие могут уволиться.

Ранее мы писали, что добровольцы могут попасть в воинские части приоритетного комплектования. После этого военнообязанному гражданину следует обратиться в ТЦК, пройти военно-врачебную комиссию и курс подготовки в учебном центре.