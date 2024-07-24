Выплаты при увольнении со службы в армии — какие размеры в 2024 году

Денежные компенсации при увольнении со службы — какие суммы выплат в 2024 году
Украинские военные, увольняемые со службы в Вооруженных силах, имеют право на получение денежных компенсаций. Речь идет о единовременной денежной помощи, которая зависит от основания такого решения.
Об этом рассказали эксперты группы PryncypUA в соцсети Facebook.
Денежные компенсации бойцам при увольнении со службы
Существует несколько видов такой денежной помощи. Размер компенсации зависит от основания, по которому военный освобождается, и от того, какой именно была служба — по контракту или по мобилизации.
Помощь для мобилизованных
Согласно постановлению Кабинета министров №460, денежную помощь для мобилизованных выплачивают в размере 4% месячного денежного довольствия. Речь идет о каждом полном календарном месяце службы. Однако не менее 25% месячного денежного довольствия.
То есть конечная сумма будет составлять больше четверти от привычного заработка.
Выплаты для контрактников
Для военных-контрактников после заключения первого контракта, если не получали выплаты ранее, согласно приказу Минобороны №260, сумма будет равна:
- рядовой состав — восемь прожиточных минимумов;
- сержантский и старшинский состав — девять прожиточных минимумов;
- офицерский состав — десять прожиточных минимумов.
Основания увольнения и размеры компенсаций
Контрактники и мобилизованные в соответствии с приказом Минобороны №260 в зависимости от основания увольнения со службы могут рассчитывать на следующие размеры компенсаций:
- по состоянию здоровья — 50% месячного денежного довольствия за каждый календарный год службы;
- за выслугой более десяти лет — 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы;
- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам (определены постановлением правительства №413) — 25% месячного денежного довольствия за каждый календарный год службы.
Что еще стоит знать
Напомним, две категории военнообязанных украинцев могут подписать контракт с ВСУ на один год даже во время войны. По истечении срока контракта военнослужащие могут уволиться.
Ранее мы писали, что добровольцы могут попасть в воинские части приоритетного комплектования. После этого военнообязанному гражданину следует обратиться в ТЦК, пройти военно-врачебную комиссию и курс подготовки в учебном центре.
Читайте Новини.LIVE!