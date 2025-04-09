Грошова компенсація для військових після СЗЧ - чи можна отримати грошову компенсацію

Гроші для військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Попри здійснення самовільного залишення частини, військовослужбовець може претендувати на отримання практично усього грошового забезпечення. Але остаточне рішення щодо цього питання залежить від командира частини, у якій служив цей військовий.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Грошове забезпечення для військового, що здійснив СЗЧ

Деякі військовослужбовці, перебуваючи в лавах Збройних сил України, здійснили СЗЧ – самовільне залишення частини.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи отримає військовий, який самовільно залишив свою військову частину, грошову компенсацію за попередню військову службу.

"Багато чого залежить від результатів службового розслідування командира ВЧ", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Які кошти може отримати воїн в СЗЧ

Разом з тим, підкреслив юрист, практично усе грошове забезпечення такий військовослужбовець може отримати навіть попри самовільне залишення місця служби.

"В принципі Ви можете отримати все, що Вам повинні були б заплатити, крім винагороди в місяця, в якому сталося СЗЧ", — наголосив Айвазян.

Але, повторив адвокат, усе залежатиме від рішення, яке ухвалить командир військової частини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи нарахують військовослужбовцю, який здійснив СЗЧ, зарплату за останній місяць служби.

Додамо, ми повідомляли про те, що чекає після СЗЧ на військового-контрактника.