Денежная компенсация для военных после СОЧ - можно ли получить денежную компенсацию

Деньги для военнослужащего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на осуществление самовольного оставления части, военнослужащий может претендовать на получение практически всего денежного обеспечения. Но окончательное решение по этому вопросу зависит от командира части, в которой служил этот военный.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Некоторые военнослужащие, находясь в рядах Вооруженных сил Украины, совершили СОЧ — самовольное оставление части.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, получит ли военный, самовольно оставивший свою воинскую часть, денежную компенсацию за предыдущую военную службу.

"Многое зависит от результатов служебного расследования командира ВЧ", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Какие средства может получить воин в СОЧ

Вместе с тем, подчеркнул юрист, практически все денежное обеспечение такой военнослужащий может получить даже несмотря на самовольное оставление места службы.

"В принципе Вы можете получить все, что Вам должны были бы заплатить, кроме вознаграждения в месяце, в котором произошло СОЧ", — подчеркнул Айвазян.

Но, повторил адвокат, все будет зависеть от решения, которое примет командир воинской части.

Напомним, мы ранее писали о том, начислят ли военнослужащему, который совершил СОЧ, зарплату за последний месяц службы.

Добавим, мы сообщали о том, что ждет после СОЧ на военного-контрактника.