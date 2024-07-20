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Гроші на оздоровлення та 13-та зарплатня — як їх отримати бійцю ЗСУ

20 липня 2024 03:19
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бійці ЗСУ мають право на гроші для оздоровлення та 13-ту зарплатню — як отримати додаткові виплати
Військові ЗСУ. Фото: Новинарня
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бійцям Збройних сил України надається чимало доплат, в тому числі вони можуть отримувати гроші на оздоровлення та так звану 13-ту зарплатню. Проте не всім з них це доступно.

Про це інформує юрист Анастасія Володєнкова в інтерв'ю радіостанції Армія FM.  

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Хто саме має право на додаткові виплати

За словами Володєнкової, "оздоровчі виплати" надають один раз на рік всім військовослужбовцям, але не солдатам строкової служби. Суми виплат теж різняться — вони залежать від грошового забезпечення кожного бійця окремо. 

Право на виплати мають:

  • рядовий склад ЗСУ;
  • сержанти та старшини;
  • офіцерський склад ЗСУ.

А ще на подібні виплати можуть розраховувати бійці, що мають право щорічної відпустки. 

Як отримати гроші бійцям ЗСУ

Так звані "оздоровчі гроші" можна отримати написавши відповідний рапорт своєму командирові. Військовослужбовець може написати його в будь-який зручний час, коли йому це потрібно.

"Це може бути протягом календарного року: в будь-який день, будь-який період часу. Єдине, що мало хто з військових знає, ці оздоровчі можуть надаватися окремо від відпустки. Тобто не обов’язково їхати у відпустку, щоб отримати оздоровчі", — розповіла Володєнкова.

Але варто взяти до уваги, що законодавством чіткі терміни надходження грошей неврегульовані, отже треба буде дочекатись, поки Департамент фінансів перерахує кошти у бойову частину.

Хоча слід зазначити, що в будь-якому разі матеріальну допомогу гарантовано виплачують до кінця роки й гроші надходять на банківську картку бійця. Те саме стосується і 13-ї зарплати, зазначає юрист.

Раніше ми писали, чи може бути звільнений від служби в ЗСУ батько, який офіційно перебуває в декреті, та чи має він право на відстрочку.

Також стало відомо, що ветерани та члени їхніх родин відтепер можуть отримати субсидії за спрощеною процедурою завдяки новому експериментальному проєкту. 

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