Бійці ЗСУ мають право на гроші для оздоровлення та 13-ту зарплатню — як отримати додаткові виплати

Гроші на оздоровлення та 13-та зарплатня — як їх отримати бійцю ЗСУ
Бійцям Збройних сил України надається чимало доплат, в тому числі вони можуть отримувати гроші на оздоровлення та так звану 13-ту зарплатню. Проте не всім з них це доступно.
Про це інформує юрист Анастасія Володєнкова в інтерв'ю радіостанції Армія FM.
Хто саме має право на додаткові виплати
За словами Володєнкової, "оздоровчі виплати" надають один раз на рік всім військовослужбовцям, але не солдатам строкової служби. Суми виплат теж різняться — вони залежать від грошового забезпечення кожного бійця окремо.
Право на виплати мають:
- рядовий склад ЗСУ;
- сержанти та старшини;
- офіцерський склад ЗСУ.
А ще на подібні виплати можуть розраховувати бійці, що мають право щорічної відпустки.
Як отримати гроші бійцям ЗСУ
Так звані "оздоровчі гроші" можна отримати написавши відповідний рапорт своєму командирові. Військовослужбовець може написати його в будь-який зручний час, коли йому це потрібно.
"Це може бути протягом календарного року: в будь-який день, будь-який період часу. Єдине, що мало хто з військових знає, ці оздоровчі можуть надаватися окремо від відпустки. Тобто не обов’язково їхати у відпустку, щоб отримати оздоровчі", — розповіла Володєнкова.
Але варто взяти до уваги, що законодавством чіткі терміни надходження грошей неврегульовані, отже треба буде дочекатись, поки Департамент фінансів перерахує кошти у бойову частину.
Хоча слід зазначити, що в будь-якому разі матеріальну допомогу гарантовано виплачують до кінця роки й гроші надходять на банківську картку бійця. Те саме стосується і 13-ї зарплати, зазначає юрист.
Раніше ми писали, чи може бути звільнений від служби в ЗСУ батько, який офіційно перебуває в декреті, та чи має він право на відстрочку.
Також стало відомо, що ветерани та члени їхніх родин відтепер можуть отримати субсидії за спрощеною процедурою завдяки новому експериментальному проєкту.
Читайте Новини.LIVE!