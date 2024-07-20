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Деньги на оздоровление и 13-я зарплата — как их получить бойцу ВСУ

20 июля 2024 03:19
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У бойцов ВСУ есть право на деньги для оздоровления и 13-ю зарплату — как получить дополнительные выплаты
Бойцы ВСУ. Фото: Новинарня
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бойцам Вооруженных сил Украины предоставляется немало доплат, в том числе они могут получать деньги на оздоровление и так называемую 13-ю зарплату. Однако не всем из них это доступно.

Об этом информирует юрист Анастасия Володенкова в интервью радиостанции Армия FM.

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Кто именно имеет право на дополнительные выплаты

По словам Володенковой, "оздоровительные выплаты" предоставляются один раз в год всем военнослужащим, но не солдатам срочной службы. Суммы выплат тоже отличаются — они зависят от денежного довольствия каждого бойца отдельно.

Право на выплаты имеют:

  • рядовой состав ВСУ;
  • сержанты и старшины;
  • офицерский состав ВСУ.

А еще на подобные выплаты могут рассчитывать бойцы, обладающие правом ежегодного отпуска.

Как получить деньги бойцам ВСУ

Так называемые "оздоровительные деньги" можно получить, написав соответствующий рапорт своему командиру. Военнослужащий может написать его в любое удобное время, когда ему это нужно.

"Это может быть в течение календарного года: в любой день, любой период времени. Единственное, что немногие из военных знают, эти оздоровительные могут предоставляться отдельно от отпуска. То есть не обязательно ехать в отпуск, чтобы получить оздоровительные", – рассказала Володенкова.

Но следует принять во внимание, что законодательством четкие сроки поступления денег не урегулированы, так что нужно будет дождаться, пока Департамент финансов перечислит средства в боевую часть.

Хотя следует отметить, что в любом случае материальную помощь гарантированно выплачивают до конца года и деньги поступают на банковскую карту бойца. То же касается и 13-й зарплаты, отмечает юрист.

Ранее мы писали, может ли быть освобожден от службы в ВСУ отец, официально находящийся в декрете, и имеет ли он право на отсрочку.

Также стало известно, что ветераны и члены их семей теперь могут получить субсидии по упрощенной процедуре благодаря новому экспериментальному проекту.

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