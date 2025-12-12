Відео
Україна
Фотограф має більше — військовий розкритикував зарплату бійців

Фотограф має більше — військовий розкритикував зарплату бійців

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 11:36
У НГУ заявили про проблему з грошовою мотивацією нових контрактників
Військовослужбовці на фронті. Фото: 24 ОМБр

Рівень грошового забезпечення, який сьогодні пропонують новим контрактникам, не є достатнім стимулом для служби у війську. Цивільні отримують значно більші зарплати в тилу, аніж військові, які виконують завдання на фронті.

Про це заявив командир піхотної роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Владислав Первухін в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Військовослужбовець пояснив, чому мотивація служити в ЗСУ у бійців дуже знизилася

За його словами, чинні фінансові умови не мотивують людей укладати контракти, попри гостру потребу Збройних сил у військовослужбовцях. Первухін визнав, що можливості державного бюджету обмежені, однак наголосив на необхідності перегляду підходів до оплати служби для нових контрактників.

Він підкреслив, що контрактна служба потребує реальних стимулів, адже військові виконують завдання в умовах постійного ризику для життя. На його переконання, рівень винагороди має відповідати ринковим умовам і сприйматися самими військовими як гідний.

"Не може військовий, перебуваючи безпосередньо в зоні виконання бойової задачі, отримувати 300 за добу, коли в тилу фотограф отримує 3000 за годину роботи. Це смішно, так не може бути", — пояснив Первухін.

Нагадаємо, стало відомо, коли в грудні військовослужбовці отримають заробітні плати

Також читайте, які виплати належать військовослужбовцям, які уклали контракт на службу в ЗСУ та коли нараховують доплати. 

ЗСУ гроші зарплатня контракт військовослужбовці
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
