Україна
Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Фотограф имеет больше — военный раскритиковал зарплату бойцов

Дата публикации 12 декабря 2025 11:36
В НГУ заявили о проблеме с денежной мотивацией новых контрактников
Военнослужащие на фронте. Фото: 24 ОМБр

Уровень денежного обеспечения, который сегодня предлагают новым контрактникам, не является достаточным стимулом для службы в армии. Гражданские получают значительно большие зарплаты в тылу, чем военные, которые выполняют задачи на фронте.

Об этом заявил командир пехотной роты 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Владислав Первухин в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Военнослужащий объяснил, почему мотивация служить в ВСУ у бойцов очень снизилась

По его словам, действующие финансовые условия не мотивируют людей заключать контракты, несмотря на острую потребность Вооруженных сил в военнослужащих. Первухин признал, что возможности государственного бюджета ограничены, однако отметил необходимость пересмотра подходов к оплате службы для новых контрактников.

Он подчеркнул, что контрактная служба требует реальных стимулов, ведь военные выполняют задачи в условиях постоянного риска для жизни. По его убеждению, уровень вознаграждения должен соответствовать рыночным условиям и восприниматься самими военными как достойный.

"Не может военный, находясь непосредственно в зоне выполнения боевой задачи, получать 300 в сутки, когда в тылу фотограф получает 3000 за час работы. Это смешно, так не может быть", — пояснил Первухин.

Напомним, стало известно, когда в декабре военнослужащие получат заработные платы.

Также читайте, какие выплаты положены военнослужащим, заключившим контракт на службу в ВСУ и когда начисляют доплаты.

ВСУ деньги зарплата контракт военнослужащие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
