Чому фінансування депутатів не передадуть на потреби ЗСУ

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Zelenskiy/Official/Telegram

Усі цивільні видатки фінансуються виключно за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Йдеться як про забезпечення діяльності Верховної Ради, так і про медицину, освіту, пенсії. Переправити ці кошти на підтримку ЗСУ неможливо.

Про це в ефірі День.LIVE в п'ятницю, 5 грудня, повідомила голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна.

Реклама

Читайте також:

Чому фінансування депутатів не можна віддати ЗСУ

За словами Забуранної, 100% доходів держави спрямовують на підтримку війська, а не на фінансування зарплат, пенсій, соцвиплат і депутатських коштів. Дефіцит державного бюджету України від 2022 року повністю покривають міжнародні партнери.

У бюджеті на наступний рік йдеться не про підвищення депутатських зарплат, а про видатки на забезпечення депутатської діяльності: роботу з округами, допомогу військовим, внутрішнім переселенцям і малозабезпеченим людям.

"Усе це фінансується за рахунок саме цивільної частини державного бюджету і міжнародної фінансової допомоги. Перенаправити ці кошти з цивільних видатків на Збройні Сили ми не маємо право відповідно до домовленостей з іноземними партнерами", — підсумувала представниця Верховної Ради.

Нагадаємо, у грудні деякі військовослужбовці отримають додаткові нарахування. Заохочувальні виплати очікують на для тих, хто уклав контракт

Також ми повідомляли, що військовослужбовці, яких переводять до іншої частини чи населеного пункту, мають право на підйомну допомогу. Йдеться про грошову виплату.