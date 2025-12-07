Видео
Финансирование депутатов не передадут ВСУ — в ВРУ назвали причину

Финансирование депутатов не передадут ВСУ — в ВРУ назвали причину

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 07:30
Почему финансирование депутатов не передадут на нужды ВСУ
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Zelenskiy/Official/Telegram

Все гражданские расходы финансируются исключительно за счет международной финансовой помощи. Речь идет как об обеспечении деятельности Верховной Рады, так и о медицине, образовании, пенсиях. Переправить эти средства на поддержку ВСУ невозможно.

Об этом в эфире День.LIVE в пятницу, 5 декабря, сообщила председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная.

Читайте также:

Почему финансирование депутатов нельзя отдать ВСУ

По словам Забуранной, 100% доходов государства направляют на поддержку войска, а не на финансирование зарплат, пенсий, соцвыплат и депутатских средств. Дефицит государственного бюджета Украины с 2022 года полностью покрывают международные партнеры.

В бюджете на следующий год речь идет не о повышении депутатских зарплат, а о расходах на обеспечение депутатской деятельности: работу с округами, помощь военным, внутренним переселенцам и малообеспеченным людям.

"Все это финансируется за счет именно гражданской части государственного бюджета и международной финансовой помощи. Перенаправить эти средства из гражданских расходов на Вооруженные Силы мы не имеем право в соответствии с договоренностями с иностранными партнерами", — подытожила представительница Верховной Рады.

Напомним, в декабре некоторые военнослужащие получат дополнительные начисления. Поощрительные выплаты ожидают тех, кто заключил контракт.

Также мы сообщали, что военнослужащие, которых переводят в другую часть или населенный пункт, имеют право на подъемную помощь. Речь идет о денежной выплате.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
