Розмінування українських земель. Фото: ДСНС

В Україні діє державна програма компенсації за розмінування сільськогосподарських земель. За даними Центру гуманітарного розмінування (ЦГР), у 2025 році ця програма продемонструвала значний прогрес — на неї було виділено 3 мільярди гривень, а фермери подали 426 заявок на очищення понад 14 тисяч гектарів.

Про це заявив директор Центру гуманітарного розмінування (ЦГР) Володимир Байда, повідомляє Укрінформ.

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За даними ЦГР, зросла кількість сертифікованих операторів до 73, із 5500 фахівців та 200 машинами. Програма сприяє відновленню продовольчої безпеки, економічної активності та зменшенню ризику підривів на деокупованих територіях.

"Наразі є досить великий прогрес у програмі. За весь час роботи програми вже у нас отримано 426 заявок, які охопили понад 14 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь (до цього за три роки було звільнено усього 3 тисячі)", — зазначив Байда.

Проте, бюрократичні бар'єри, зокрема необхідність проведення попереднього обстеження на наявність мін, уповільнюють процес розмінування.

У ЦГР зазначають, що очищення земель дозволяє фермерам відновити вирощування культур, що критично важливо в умовах війни та експортних обмежень. Повернення земель стимулює роботу бізнесу на деокупованих територіях, створюючи робочі місця.

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А збройні сили Канади навчають українських саперів. Військові також розповіли, яку найважливішу навичку опановують українці в цій галузі.