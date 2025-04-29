Фермеры активно подают заявки на разминирование — чем это важно
В Украине действует государственная программа компенсации за разминирование сельскохозяйственных земель. По данным Центра гуманитарного разминирования (ЦГР), в 2025 году эта программа продемонстрировала значительный прогресс — на нее было выделено 3 миллиарда гривен, а фермеры подали 426 заявок на очистку более 14 тысяч гектаров.
Об этом заявил директор Центра гуманитарного разминирования (ЦГР) Владимир Байда, сообщает Укринформ.
Как развивается программа разминирования
По данным ЦГР, возросло количество сертифицированных операторов до 73, с 5500 специалистов и 200 машинами. Программа способствует восстановлению продовольственной безопасности, экономической активности и уменьшению риска подрывов на деоккупированных территориях.
"Сейчас есть достаточно большой прогресс в программе. За все время работы программы уже у нас получено 426 заявок, которые охватили более 14 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий (до этого за три года было освобождено всего 3 тысячи)", — отметил Байда.
Однако, бюрократические барьеры, в частности необходимость проведения предварительного обследования на наличие мин, замедляют процесс разминирования.
В ЦГР отмечают, что очистка земель позволяет фермерам возобновить выращивание культур, что критически важно в условиях войны и экспортных ограничений. Возвращение земель стимулирует работу бизнеса на деоккупированных территориях, создавая рабочие места.
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