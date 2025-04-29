Разминирование украинских земель. Фото: ГСЧС

В Украине действует государственная программа компенсации за разминирование сельскохозяйственных земель. По данным Центра гуманитарного разминирования (ЦГР), в 2025 году эта программа продемонстрировала значительный прогресс — на нее было выделено 3 миллиарда гривен, а фермеры подали 426 заявок на очистку более 14 тысяч гектаров.

Об этом заявил директор Центра гуманитарного разминирования (ЦГР) Владимир Байда, сообщает Укринформ.

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По данным ЦГР, возросло количество сертифицированных операторов до 73, с 5500 специалистов и 200 машинами. Программа способствует восстановлению продовольственной безопасности, экономической активности и уменьшению риска подрывов на деоккупированных территориях.

"Сейчас есть достаточно большой прогресс в программе. За все время работы программы уже у нас получено 426 заявок, которые охватили более 14 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий (до этого за три года было освобождено всего 3 тысячи)", — отметил Байда.

Однако, бюрократические барьеры, в частности необходимость проведения предварительного обследования на наличие мин, замедляют процесс разминирования.

В ЦГР отмечают, что очистка земель позволяет фермерам возобновить выращивание культур, что критически важно в условиях войны и экспортных ограничений. Возвращение земель стимулирует работу бизнеса на деоккупированных территориях, создавая рабочие места.

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