Проблеми з виїздом звільненого з полону за кордон — що кажуть у Міноборони

Колишній військовополонений і ветеран Євген Шибалов заявив, що його не пропустили через державний кордон України. Насправді ж на момент публікації відповідного допису рішення щодо відмови в перетині кордону не ухвалили. Коли ж додатково перевірили документи, чоловіку дозволили виїхати за межі України.

Про це 28 січня повідомили в Міністерстві оборони України.

В оборонному відомстві зазначили, що звільнені з полону мають право на відстрочку та виїзд за межі України. Оформити відстрочку треба заздалегідь: першу — шляхом звернення до ТЦК та СП, у подальшому ж — у застосунку "Резерв+".

У прикордонників є доступ до системи "Оберіг" — інформацію щодо даних громадян перевіряють. Для перетину кордону треба мати не лише законне право, а належно оформлені документи, зокрема військово-облікові.

Нагадаємо, під час воєнного стану чоловіки з інвалідністю I, II та III групи мають право на виїзд з України. Крім того, виїхати за кордон можуть ті, хто супроводжує людей з інвалідністю.

Також ми повідомляли, що 19-річний житель Рівненщини намагався переправити за кордон військовозобов'язаного чоловіка. Порушника судитимуть.