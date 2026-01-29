Відео
Головна Військова економіка Експолонений не міг перетнути держкордон — коментар Міноборони

Експолонений не міг перетнути держкордон — коментар Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 07:30
Проблеми з виїздом звільненого з полону за кордон — що кажуть у Міноборони
Євген Шибалов. || Фото: Євген Шибалов/Facebook

Колишній військовополонений і ветеран Євген Шибалов заявив, що його не пропустили через державний кордон України. Насправді ж на момент публікації відповідного допису рішення щодо відмови в перетині кордону не ухвалили. Коли ж додатково перевірили документи, чоловіку дозволили виїхати за межі України.

Про це 28 січня повідомили в Міністерстві оборони України

Читайте також:

Чи можна виїжджати за кордон тим, хто пережив російський полон 

В оборонному відомстві зазначили, що звільнені з полону мають право на відстрочку та виїзд за межі України. Оформити відстрочку треба заздалегідь: першу — шляхом звернення до ТЦК та СП, у подальшому ж — у застосунку "Резерв+".

У прикордонників є доступ до системи "Оберіг" — інформацію щодо даних громадян перевіряють. Для перетину кордону треба мати не лише законне право, а належно оформлені документи, зокрема військово-облікові.

Нагадаємо, під час воєнного стану чоловіки з інвалідністю I, II та III групи мають право на виїзд з України. Крім того, виїхати за кордон можуть ті, хто супроводжує людей з інвалідністю.

Також ми повідомляли, що 19-річний житель Рівненщини намагався переправити за кордон військовозобов'язаного чоловіка. Порушника судитимуть.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
