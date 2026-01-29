Проблемы с выездом освобожденного из плена за границу — что говорят в Минобороны

Евгений Шибалов. || Фото: Евгений Шибалов/Facebook

Бывший военнопленный и ветеран Евгений Шибалов заявил, что его не пропустили через государственную границу Украины. На самом деле на момент публикации соответствующего сообщения решение об отказе в пересечении границы не приняли. Когда же дополнительно проверили документы, мужчине разрешили выехать за пределы Украины.

Об этом 28 января сообщили в Министерстве обороны Украины.

В оборонном ведомстве отметили, что освобожденные из плена имеют право на отсрочку и выезд за пределы Украины. Оформить отсрочку надо заранее: первую — путем обращения в ТЦК и СП, в дальнейшем же — в приложении "Резерв+".

У пограничников есть доступ к системе "Оберіг" — информацию о данных граждан проверяют. Для пересечения границы надо иметь не только законное право, а должным образом оформленные документы, в частности военно-учетные.

Напомним, во время военного положения мужчины с инвалидностью I, II и III группы имеют право на выезд из Украины. Кроме того, выехать за границу могут те, кто сопровождает людей с инвалидностью.

Также мы сообщали, что 19-летний житель Ровенской области пытался переправить за границу военнообязанного мужчину. Нарушителя будут судить.