Проблемы с выездом освобожденного из плена за границу — что говорят в Минобороны

Экс-пленный не мог пересечь госграницу — комментарий Минобороны
Бывший военнопленный и ветеран Евгений Шибалов заявил, что его не пропустили через государственную границу Украины. На самом деле на момент публикации соответствующего сообщения решение об отказе в пересечении границы не приняли. Когда же дополнительно проверили документы, мужчине разрешили выехать за пределы Украины.
Об этом 28 января сообщили в Министерстве обороны Украины.
Можно ли выезжать за границу тем, кто пережил российский плен
В оборонном ведомстве отметили, что освобожденные из плена имеют право на отсрочку и выезд за пределы Украины. Оформить отсрочку надо заранее: первую — путем обращения в ТЦК и СП, в дальнейшем же — в приложении "Резерв+".
У пограничников есть доступ к системе "Оберіг" — информацию о данных граждан проверяют. Для пересечения границы надо иметь не только законное право, а должным образом оформленные документы, в частности военно-учетные.
Напомним, во время военного положения мужчины с инвалидностью I, II и III группы имеют право на выезд из Украины. Кроме того, выехать за границу могут те, кто сопровождает людей с инвалидностью.
