Головна Військова економіка Дві додаткові доплати УБД в серпні — розмір виплат

Дві додаткові доплати УБД в серпні — розмір виплат

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 05:57
Нові найбільші доплати ЗСУ серпень 2025 - розмір виплат
Гроші для українських воїнів. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткові виплати, якщо беруть участь у захисті батьківщини від ворожої агресії. Існують два варіанти доплати, які в сумі перевищують 150 тисяч гривень.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України №168.

Доплати за бойові дії

Крім основної частини грошового забезпечення у ЗСУ, яка стосується усіх військовослужбовців, ті військові, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та суверенітету України, можуть отримувати додаткові виплати.

Для таких воїнів існує диференційована виплата, яка, залежно від того, в штабі військовослужбовець чи на передовій, нараховується у трьох розмірах:

  • 30 тисяч гривень;
  • 50 тисяч гривень;
  • 100 тисяч гривень.

Ця сума нараховується із розрахунку кількості днів на місяць, у яких військовий бере участь у бойових діях чи виконує спеціальні завдання.

Повний місяць на фронті — додаткова виплата

Крім того, існує окрема доплата для тих військових, які увесь місяць перебувають на лінії бойового зіткнення.

Розмір цієї доплати становить 70 тисяч гривень.

Таким чином, максимальна сума двох доплат для військовослужбовця становить 170 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінилося у виплатах в українській армії з 1 липня.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких числах мають прийти гроші для військовослужбовців у серпні 2025 року.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
