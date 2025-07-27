Снєгирьов заявив, що дрони-перехоплювачі знищили понад 550 дронів Росії

Дрони-перехоплювачі знищили понад 550 БпЛА РФ, — Снєгирьов
Українські дрони-перехоплювачі знищили вже понад 550 ворожих безпілотників. Крім того, на програму "Чисте небо" виділили 250 млн гривень.
Про це в ефірі День.LIVE, 22 липня, розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.
Дрони-перехоплювачі є ефективним і це визнає навіть РФ
"За останні місяці завдяки дронам-перехоплювачам було знешкоджено 550 ударних безпілотників і дронів-обманок. Наразі Київська обласна військова адміністрація на цілі, а саме — виробництво дронів-перехоплювачів виділила 250 млн гривень", — заявив Снєгирьов.
Також він зазначив, що программа "Чисте небо" знайшла позитивні відгуки навіть в російського військового керівництва. Зокрема, вони відзначають високу ефективність української програми в питанні застосування дронів-перехоплювачів.
Аналітик додав, що дрони-перехоплювачі стали дешевою і результативною відповіддю на "Герані" та "Шахеди", заповнюючи прогалину між ППО.
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський поінформував, що наразі вже є затверджений план вийти на виробництво 500-1000 дронів-перехоплювачів на добу.
Також ми писали, що за словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, три виробники дронів-перехоплювачів вже отримали державні контракти.
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