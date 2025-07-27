Снегирев заявил, что дроны-перехватчики уничтожили более 550 дронов России

Российские дроны в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos

Украинские дроны-перехватчики уничтожили уже более 550 вражеских беспилотников. Кроме того, на программу "Чистое небо" выделили 250 млн гривен.

Об этом в эфире День.LIVE, 22 июля, рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

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"За последние месяцы благодаря дронам-перехватчикам было обезврежено 550 ударных беспилотников и дронов-обманок. Сейчас Киевская областная военная администрация на цели, а именно — производство дронов-перехватчиков выделила 250 млн гривен", — заявил Снегирев.

Также он отметил, что программа "Чистое небо" нашла положительные отзывы даже у российского военного руководства. В частности, они отмечают высокую эффективность украинской программы в вопросе применения дронов-перехватчиков.

Аналитик добавил, что дроны-перехватчики стали дешевым и результативным ответом на "Герани" и "Шахеды", заполняя пробел между ПВО.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что сейчас уже есть утвержденный план выйти на производство 500-1000 дронов-перехватчиков в сутки.

Также мы писали, что по словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, три производителя дронов-перехватчиков уже получили государственные контракты.